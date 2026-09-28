फ्री गोल्ड रिंग स्कीम: CM विजय ने बच्चों को पहनाई सोने की अंगूठी, जानें कौन होगा पात्र
सीएम विजय ने मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में गोल्ड रिंग स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की और नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी पहनाई.
Published : September 28, 2026 at 2:47 PM IST
मदुरै: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को राज्य सरकार की 'ताई मामन तंगा मोतिरम' (Thai Maman Thanga Mothiram) स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी.
सीएम विजय ने सोमवार को मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में स्कीम के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी पहनाई. बच्चों के साथ आईं माताओं ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की और कार्यक्रम के दौरान उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं.
22 जून, 2026 से तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चे इस स्कीम के तहत अंगूठी पाने के लिए पात्र हैं. पहले चरण में 1.28 लाख सोने की अंगूठी बांटी जाएंगी, सभी पर एक यूनिक सीरियल नंबर है और उन्हें टैम्पर-प्रूफ पैकेजिंग में सप्लाई किया जाएगा.
सरकार ने चालू वर्ष में इस योजना के लिए 755.83 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में सालाना लगभग 7.8 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से लगभग 4.2 लाख प्रसव सरकारी अस्पतालों में होते हैं.
कौन हैं पात्र और कैसे काम करेगी योजना
22 जून और औपचारिक शुरुआत के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए, सरकार ने बैकलॉग को खत्म करने के लिए राज्य भर में 107 हब केंद्रों के जरिये अंगूठी के वितरण की व्यवस्था की है. शुरुआती चरण में हर केंद्र पर प्रतिदिन लगभग 100 शिशुओं को वितरण का प्रावधान है.
राज्य सरकार की योजना के मुताबिक, लॉन्च की तारीख से सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले पात्र बच्चों को अस्पताल छोड़ने से पहले यह अंगूठी मिलेगी.
STORY | TN CM Vijay launches one-gram gold ring scheme for newborns— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay on Monday launched the 22-carat one-gram gold ring scheme - Maternal Uncle Gold Ring Scheme (Thaaimaman Thanga Mothiram Thittam) - for newborn babies, fulfilling a key… pic.twitter.com/OZf3a2uSpk
यह स्कीम नवजात शिशुओं को पहचान देने, मातृत्व और प्रसव का जश्न मनाने, सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जनता का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना का नाम तमिल परिवारों में मामा की पारंपरिक भूमिका को दर्शाता है.
पात्रता प्रक्रिया में माता के तमिलनाडु का निवासी होने और आरसीएच आईडी के साथ गर्भावस्था और शिशु समूह निगरानी एवं मूल्यांकन (PICME) प्रणाली के तहत पंजीकरण जरूरी है.
पहला चरण पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है, जिसमें चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर फिलहाल बाहर रखा गया है क्योंकि वहां 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है.
विजय का मदुरै दौरा
10 मई, 2026 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से, मदुरै में विजय के पहले आधिकारिक कार्यक्रम के रूप में इस लॉन्च को देखा जा रहा है. विजय ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. उनका यह दौरा 17 सितंबर को मंदिर में हुए महाकुंभभिषेक के तुरंत बाद हुआ है.
तमिलनाडु सरकार ने पहले इस योजना को 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई की जयंती पर शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था.
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