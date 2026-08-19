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'कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने पर कार्रवाई', इस आदेश को तमिलनाडु सीएम ने लिया वापस

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में छात्रों और युवाओं की भागीदारी रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई की मांग करने वाले विवादास्पद निर्देश को आलोचनाओं के बाद वापस ले लिया है. कॉलेज शिक्षा विभाग ने सरकारी कला और विज्ञान कॉलेजों के छात्रों द्वारा सीजेपी जैसे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के संबंध में जारी अपने पूर्व पत्र को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है.

19 अगस्त, 2026 के एक आदेश में, कॉलेज शिक्षा की संयुक्त निदेशक सिंथिया सेल्वी पी ने तमिलनाडु भर के सरकारी कला और विज्ञान कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को सूचित किया कि विभाग के 17 अगस्त के पत्र में उल्लिखित पत्र वापस ले लिया गया है.

यह वापसी विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी उस निर्देश पर हुए विवाद के बीच हुई है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों से तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और वामपंथी दलों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में छात्रों और युवाओं की भागीदारी रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करने की मांग की गई थी.

रिपोर्ट के अनुसार, निर्देश में स्कूलों और कॉलेजों से "उचित कार्रवाई" करने और सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया था. कई रिपोर्टों के अनुसार, मूल पत्र 14 अगस्त को स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों को जारी किया गया था और बाद में बुधवार को वापस ले लिया गया.