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'कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने पर कार्रवाई', इस आदेश को तमिलनाडु सीएम ने लिया वापस

सीएम की इस घोषणा के बाद उनकी आलोचना हो रही थी. उसके बाद लिया यह निर्णय.

TN CM Vijay
तमिनलाडु के सीएम जोसेफ विजय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 6:03 PM IST

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चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में छात्रों और युवाओं की भागीदारी रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई की मांग करने वाले विवादास्पद निर्देश को आलोचनाओं के बाद वापस ले लिया है. कॉलेज शिक्षा विभाग ने सरकारी कला और विज्ञान कॉलेजों के छात्रों द्वारा सीजेपी जैसे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के संबंध में जारी अपने पूर्व पत्र को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है.

19 अगस्त, 2026 के एक आदेश में, कॉलेज शिक्षा की संयुक्त निदेशक सिंथिया सेल्वी पी ने तमिलनाडु भर के सरकारी कला और विज्ञान कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को सूचित किया कि विभाग के 17 अगस्त के पत्र में उल्लिखित पत्र वापस ले लिया गया है.

यह वापसी विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी उस निर्देश पर हुए विवाद के बीच हुई है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों से तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और वामपंथी दलों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में छात्रों और युवाओं की भागीदारी रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करने की मांग की गई थी.

रिपोर्ट के अनुसार, निर्देश में स्कूलों और कॉलेजों से "उचित कार्रवाई" करने और सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया था. कई रिपोर्टों के अनुसार, मूल पत्र 14 अगस्त को स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों को जारी किया गया था और बाद में बुधवार को वापस ले लिया गया.

इसमें छात्रों और युवाओं को विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में भाग लेने की "इच्छा के आगे झुकने" से रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता का वर्णन किया गया है. इस कदम की राजनीतिक हलकों में आलोचना हुई, खासकर इस सवाल पर कि क्या शिक्षण संस्थानों को छात्रों को राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकने का निर्देश दिया जाना चाहिए. यह निर्देश सीजेपी और वामपंथी समूहों से जुड़े छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया.

रिपोर्ट के अनुसार, वापस लिए गए पत्र में शिक्षण संस्थानों को 20 अगस्त तक इस मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को देने के लिए भी कहा गया था. यह विवाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित तमिलगा वेत्त्री कजगम सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में सामने आया है, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित वामपंथी दलों ने विधानसभा में सरकार को बाहरी समर्थन दिया है.

हालांकि, कॉलेज शिक्षा विभाग का बुधवार का पत्र संक्षिप्त है और इसमें केवल इतना कहा गया है कि पूर्व पत्र वापस लिया जा रहा है. इसमें निर्णय के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है. सरकार द्वारा इसे वापस लेने से यह निर्देश, कम से कम अपने वर्तमान स्वरूप में, प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है. यह आदेश छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने और ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने में शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर व्यापक राजनीतिक बहस छेड़ने के बाद आया है.
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