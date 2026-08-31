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बढ़ गए दूध के दाम, सरकार ने बढ़ाए 3 रुपये, दूध उत्पादकों के अनुरोध पर लिया फैसला

सरकार ने बढ़ाए 3 रुपये ( Getty Images )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज सोमवार को विधानसभा में नियम 110 के तहत भाषण देते हुए दूध उत्पादकों के कल्याण, औद्योगिक विकास और बिजली उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने राज्य के डेयरी किसानों को बड़ी सौगात दी है. सीएम विजय ने आविन के लिए दूध की खरीद कीमतों में दोबारा बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने दूध की खरीद मूल्य में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया. इसके बाद से राज्य के किसानों से दूध खरीदने का दाम 41 रुपये से बढ़कर 44 रुपये प्रति ली. हो जाएगा. दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी

विधानसभा में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि डेयरी गायों के लिए अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण, दूध उत्पादकों ने सरकार से दूध की खरीद कीमत बढ़ाने का अनुरोध किया था. उनके अनुरोध को मानते हुए दूध की प्रति लीटर खरीद कीमत बढ़ाकर 44 रुपये कर दी गई है. दूध की खरीद कीमत पहले 41 रुपये प्रति लीटर थी, और इसे 3 रुपये और बढ़ाकर 44 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा, जिससे 3.15 लाख दूध उत्पादकों को फायदा होगा. तमिलनाडु सीएम विजय (ETV Bharat) कांचीपुरम में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क

इसके अलावा कांचीपुरम जिले के मधुरमंगलम में SIPCOT की ओर से 175 करोड़ रुपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा. इसमें वर्ल्ड-क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सुविधाएं होंगी. मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि इस योजना से इस सेक्टर में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और करीब 5,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे.