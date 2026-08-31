बढ़ गए दूध के दाम, सरकार ने बढ़ाए 3 रुपये, दूध उत्पादकों के अनुरोध पर लिया फैसला
डेयरी गायों के लिए अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने से दूध उत्पादकों ने दूध की खरीद कीमत बढ़ाने का अनुरोध किया था.
Published : August 31, 2026 at 4:04 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज सोमवार को विधानसभा में नियम 110 के तहत भाषण देते हुए दूध उत्पादकों के कल्याण, औद्योगिक विकास और बिजली उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने राज्य के डेयरी किसानों को बड़ी सौगात दी है.
सीएम विजय ने आविन के लिए दूध की खरीद कीमतों में दोबारा बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने दूध की खरीद मूल्य में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया. इसके बाद से राज्य के किसानों से दूध खरीदने का दाम 41 रुपये से बढ़कर 44 रुपये प्रति ली. हो जाएगा.
दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी
विधानसभा में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि डेयरी गायों के लिए अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण, दूध उत्पादकों ने सरकार से दूध की खरीद कीमत बढ़ाने का अनुरोध किया था. उनके अनुरोध को मानते हुए दूध की प्रति लीटर खरीद कीमत बढ़ाकर 44 रुपये कर दी गई है. दूध की खरीद कीमत पहले 41 रुपये प्रति लीटर थी, और इसे 3 रुपये और बढ़ाकर 44 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा, जिससे 3.15 लाख दूध उत्पादकों को फायदा होगा.
कांचीपुरम में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क
इसके अलावा कांचीपुरम जिले के मधुरमंगलम में SIPCOT की ओर से 175 करोड़ रुपये की लागत से एक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा. इसमें वर्ल्ड-क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सुविधाएं होंगी. मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि इस योजना से इस सेक्टर में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और करीब 5,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे.
196 नए सब-स्टेशन
मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की कि 196 नए सब-स्टेशन बनाए जाएंगे. उन्होंने यह भी घोषणा की कि 15,000 किलोमीटर लंबी नई बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी और मौजूदा बिजली लाइनों को मजबूत किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट 'तमिलनाडु पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' के तहत 33,066 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा.
थूथुकुडी में नया सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट
इसके अलावा, थूथुकुडी में 20,800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,600 मेगावाट की कुल क्षमता वाला एक नया सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें 800 मेगावाट की दो इकाइयां होंगी.
त्रिची में मल्टी-टर्मिनल फ्रेट ट्रांसपोर्ट सेंटर
तमिलनाडु के मध्य भाग में स्थित तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) इस प्रोजेक्ट का अध्ययन करेगा और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा.
कोयंबटूर में डिजिटल फाइनेंस सेंटर
तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TIDCO) कोयंबटूर में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से एक डिजिटल फाइनेंस हब (कोयंबटूर फिनटेक हब) बनाएगा. इस सेंटर में वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं, ऑफिस स्पेस, इनोवेशन सेंटर, आधुनिक लैब, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. साथ ही, यह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा.
बिजली वितरण बुनियादी ढांचे में सुधार
बिजली वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम लगभग 1,762 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. इसके तहत 36 नए 33/11 kV सब-स्टेशन बनाए जाएंगे. साथ ही, मुख्यमंत्री विजय ने अपनी घोषणा में कहा है कि नए बिजली वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे और खराब व पुराने केबल, कंडक्टर, पिलर बॉक्स, सर्किट ब्रेकर और अन्य उपकरणों को बदला जाएगा.
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