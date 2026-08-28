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सीएम विजय ने उपचुनाव पर लगी रोक हटाने के लिए हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की ओर से हाई कोर्ट में एक जवाबी याचिका दायर की गई है, जिसमें तमिलनाडु में पांच निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनावों की घोषणा पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है.

पलायमकोट्टई से वेंकटजलपति ने मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें त्रिची ईस्ट, करूर, विरालिमलाई, पेरुंदुरई और अंबासमुद्रम सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि चुनाव का मामला पेंडिंग था.

मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगाने का आदेश दिया. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने भी हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव का मामला खत्म होने तक किसी भी उपचुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी.

ऐसे में मुख्यमंत्री विजय की ओर से सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगाने की मांग वाले मामले में जवाब दाखिल किया गया है. इसमें कहा गया, ''त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में जीत के खिलाफ 17 जून को एक चुनावी मामला दायर किया गया था.

हालांकि, मुख्यमंत्री विजय, जिन्होंने टीवीके की तरफ से त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ा और जीता, ने 10 मई को ही उस सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और स्पीकर ने उसे स्वीकार किया, उस दिन कोर्ट में कोई चुनाव का मामला पेंडिंग नहीं था. इसलिए, खाली विधानसभा क्षेत्र के खिलाफ चुनाव का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता.

इसके अलावा, जिस व्यक्ति ने उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगाने के लिए केस किया है, इसमें वह व्यक्ति भी नहीं है जिसने इसके लिए चुनाव केस दायर किया था. साथ ही जिस चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव होना है, वहां का कोई भी मतदाता नहीं है. यह जनहित याचिका त्रिची ईस्ट चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव को रोकने के इरादे से दायर की गई है.