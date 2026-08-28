सीएम विजय ने उपचुनाव पर लगी रोक हटाने के लिए हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया
तमिलनाडु में पांच निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराने पर लगी रोक हटाने के लिए सीएम विजय ने हाई कोर्ट ने याचिका दायर की है.
Published : August 28, 2026 at 2:55 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की ओर से हाई कोर्ट में एक जवाबी याचिका दायर की गई है, जिसमें तमिलनाडु में पांच निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनावों की घोषणा पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है.
पलायमकोट्टई से वेंकटजलपति ने मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें त्रिची ईस्ट, करूर, विरालिमलाई, पेरुंदुरई और अंबासमुद्रम सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि चुनाव का मामला पेंडिंग था.
मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगाने का आदेश दिया. इसके अलावा, चुनाव आयोग ने भी हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव का मामला खत्म होने तक किसी भी उपचुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी.
ऐसे में मुख्यमंत्री विजय की ओर से सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगाने की मांग वाले मामले में जवाब दाखिल किया गया है. इसमें कहा गया, ''त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में जीत के खिलाफ 17 जून को एक चुनावी मामला दायर किया गया था.
हालांकि, मुख्यमंत्री विजय, जिन्होंने टीवीके की तरफ से त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ा और जीता, ने 10 मई को ही उस सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और स्पीकर ने उसे स्वीकार किया, उस दिन कोर्ट में कोई चुनाव का मामला पेंडिंग नहीं था. इसलिए, खाली विधानसभा क्षेत्र के खिलाफ चुनाव का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता.
इसके अलावा, जिस व्यक्ति ने उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगाने के लिए केस किया है, इसमें वह व्यक्ति भी नहीं है जिसने इसके लिए चुनाव केस दायर किया था. साथ ही जिस चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव होना है, वहां का कोई भी मतदाता नहीं है. यह जनहित याचिका त्रिची ईस्ट चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव को रोकने के इरादे से दायर की गई है.
चुनाव टलने से चुनाव क्षेत्रों के लाखों लोग अपने विधायक की कमी से प्रभावित हुए हैं. जनहित के खिलाफ यह केस ट्रायल के लिए सही नहीं है. चूंकि पांच चुनाव क्षेत्रों के विधायक के खिलाफ चुनाव चुनाव केस दायर किया गया है, इसलिए जनहित केस दायर नहीं किया जा सकता.
त्रिची ईस्ट चुनाव क्षेत्र में 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ चुनाव केस करने वाले व्यक्ति को विजेता कैसे घोषित किया जा सकता है? चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार खाली त्रिची ईस्ट चुनाव क्षेत्र के लिए तुरंत उपचुनाव की घोषणा करनी चाहिए.
इसके अलावा, त्रिची ईस्ट, करूर, विरालिमलाई, पेरुंदुरई और अंबासमुद्रम विधानसभा क्षेत्रों में भी कई फ्रंट के बीच चुनाव हुए हैं, जहां उपचुनाव पर रोक लगा दी गई है. केवल दो उम्मीदवारों ने चुनाव नहीं लड़ा. इसलिए, हाई कोर्ट को जनहित में उपचुनाव पर लगी रोक हटा देनी चाहिए.
जवाबी याचिका में कहा गया है, "इसके अलावा, इस मामले को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए."
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