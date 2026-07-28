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"मैं CM विजय से मिले बिना नहीं जाऊंगा", जबरा फैन उत्तर प्रदेश से 2,700 KM पैदल चलकर चेन्नई पहुंचा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला अमन, मुख्यमंत्री विजय का बहुत बड़ा फैन है. वह पैदल चलकर चैन्नई पहुंचा है.

Vijay Fan Walks to chennai 2,700 km from UP
अमन, सीएम विजय का फैन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 11:02 PM IST

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चेन्नई: उत्तर प्रदेश का एक जबरा फैन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मिलने की इच्छा से लगभग 2,700 किलोमीटर पैदल चलकर चेन्नई पहुंचा है. उसने कहा है कि वह मुख्यमंत्री से मिले बिना शहर नहीं छोड़ेगा.

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला अमन, मुख्यमंत्री विजय का बहुत बड़ा फैन है. वह अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में रिलीज होने वाली विजय की कोई भी फिल्म के पहले दिन पहला शो जरूर देखता है.

अमन ने विजय के राजनीति में आने, उनके चुनाव में हिस्सा लेने और आखिरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का जश्न मनाया. उसे मालूम था कि, दूर से देखकर या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वह विजय से नहीं मिल पाएगा. ऐसे में उसने विजय से मिलने का पक्का इरादा कर लिया. अमन ने सीएम विजय से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश से पैदल ही आने का फैसला किया.

अमन ने पैदल ही अपना सफर शुरू किया. 47 दिनों में, वह छह राज्यों—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए आखिरकार चेन्नई पहुंचा. क्या आप जानते हैं कि उसने कुल कितनी दूरी तय की. यह 2,700 किलोमीटर से ज्यादा है. चेन्नई पहुंचने पर पत्रकारों ने अमन से मुलाकात की. इस मौके पर अमन ने कहा, "मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश से चेन्नई तक पैदल आया है. वह चाहता है कि, एक दिन विजय प्रधानमंत्री बने.

उसका कहना है कि, वह जिस किसी भी राज्य से होकर गुजरा, वहां के लोग विजय के पक्के फैन हैं. वे सभी सीएम विजय को एक दिन पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं. अमन ने कहा कि, विजय जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ बराबरी का बर्ताव करते हैं. उनमें शिक्षा, बच्चों की भलाई और भारत के भविष्य जैसे क्षेत्रों में अच्छे से लीड करने के लिए सभी जरूरी गुण हैं. उत्तर भारत में भी उनके 90 फीसदी फैन हैं.

उसने कहा कि, वह विजय से मिलने के लिए एक ईमेल भेजा है और नीलांकरई में उनके घर और पनायुर में उनके ऑफिस से भी होकर आया है. हालांकि, उसे अभी तक सीएम विजय से मिलने की इजाजत नहीं मिली है. हालांकि, उसे उम्मीद है कि, वह विजय से अवश्य मिलेंगे. उसका कहना है कि, वह मुख्यमंत्री से मिले बिना चेन्नई से वापस उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा.

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