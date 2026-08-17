ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में 75000 रुपये तक कृषि ऋण पूरी तरह माफ, मुख्यमंत्री विजय ने की घोषणा

तमिलनाडु में 75,000 रुपये तक के कृषि ऋण 100% माफ किए जाएंगे. 1 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 75,000 रुपये की राहत मिलेगी.

Tamil Nadu CM Vijay announces full waiver of crop loans up to Rs 75000 taken through cooperative institutions
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि राज्य के जिन किसानों ने 75,000 रुपये तक का कृषि ऋण लिया है, उनका कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा में नियम नंबर 110 के तहत किसानों के लिए राहत की घोषणाएं कीं.

उन्होंने कहा, "अगर तमिलनाडु के लोग हमारा जीवन हैं, तो तमिलनाडु के किसान हमारे जीवन का आधार हैं. अगर दुनिया में कोई ऐसा उद्योग है जो जाति, धर्म, नस्ल और भाषा जैसे सभी भेद से ऊपर है, तो वह सिर्फ कृषि उद्योग है. दुनिया के एक कोने में पैदा होने वाले कृषि उत्पाद दुनिया के दूसरे कोने में लोगों की खाने की जरूरतों को पूरा करते हैं."

उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसे देश में लोग खुशहाल और खुशी से रह सकते हैं जो खेती का सम्मान करता है और किसानों को सही सुरक्षा और मदद देता है.

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की TVK सरकार ने, कई वित्तीय मुश्किलों के बीच सत्ता संभालने के बावजूद, 25 मई को एक आदेश जारी किया, जिसमें सत्ता संभालने के 15 दिनों के अंदर छोटे, सीमांत और दूसरे किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण को पूरी तरह से माफ कर दिया गया.

सीएम विजय ने कहा कि इसके बाद, राज्य भर के अलग-अलग किसान संगठनों से कृषि कर्ज माफी के बारे में मिले अनुरोध पर ध्यान से विचार किया गया और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद किसानों के कल्याण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने छोटे, सीमांत और दूसरे बड़े किसानों के लिए 50,000 रुपये तक की पूरी माफी की घोषणा को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया.

संशोधित स्कीम के तहत कर्ज माफी

  • 75,000 रुपये तक का कृषि ऋण पूरी तरह माफ
  • 75,000 रुपये से ज्यादा और 1 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 75,000 रुपये तक की छूट मिलेगी
  • 1 लाख रुपये से अधिक के कृषि ऋण पर 35,000 रुपये तक की छूट मिलेगी

उन्होंने बताया कि 19 जून को 5,932.23 करोड़ रुपये के सहकारी किसान कर्ज माफी का आदेश दिया गया. इसमें से 31 जुलाई तक 5,267 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और 13.34 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं. फिर भी, राज्य भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि कृषि कर्ज माफी की रकम बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इसके बाद 7 अगस्त को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों व विभाग के सचिवों के साथ हुई बैठक में उनकी मांगों पर विस्तार से विचार किया गया.

उन्होंने कहा कि 75,000 रुपये तक के कृषि ऋण 100% माफ किए जाएंगे. 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच के कृषि ऋण ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपये तक माफ किए जाएंगे, और 1 लाख रुपये से अधिक के कृषि ऋण अधिक से अधिक 35,000 रुपये तक माफ किए जाएंगे. इसके साथ ही, 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच कृषि ऋण लेने वाले 2,38,264 किसानों में से हर एक को 75,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी.

उन्होंने घोषणा की कि इससे उन्हें पहले से मिली छूट की राशि के अलावा 40,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पाने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से कहा: तमिलनाडु को पानी छोड़ने के मामले में कावेरी अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करें

TAGGED:

CROP LOAN
WAIVER OF CROP LOANS IN TAMIL NADU
TAMIL NADU CM VIJAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.