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तमिलनाडु में 75000 रुपये तक कृषि ऋण पूरी तरह माफ, मुख्यमंत्री विजय ने की घोषणा

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की है कि राज्य के जिन किसानों ने 75,000 रुपये तक का कृषि ऋण लिया है, उनका कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा में नियम नंबर 110 के तहत किसानों के लिए राहत की घोषणाएं कीं.

उन्होंने कहा, "अगर तमिलनाडु के लोग हमारा जीवन हैं, तो तमिलनाडु के किसान हमारे जीवन का आधार हैं. अगर दुनिया में कोई ऐसा उद्योग है जो जाति, धर्म, नस्ल और भाषा जैसे सभी भेद से ऊपर है, तो वह सिर्फ कृषि उद्योग है. दुनिया के एक कोने में पैदा होने वाले कृषि उत्पाद दुनिया के दूसरे कोने में लोगों की खाने की जरूरतों को पूरा करते हैं."

उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसे देश में लोग खुशहाल और खुशी से रह सकते हैं जो खेती का सम्मान करता है और किसानों को सही सुरक्षा और मदद देता है.

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की TVK सरकार ने, कई वित्तीय मुश्किलों के बीच सत्ता संभालने के बावजूद, 25 मई को एक आदेश जारी किया, जिसमें सत्ता संभालने के 15 दिनों के अंदर छोटे, सीमांत और दूसरे किसानों के 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण को पूरी तरह से माफ कर दिया गया.

सीएम विजय ने कहा कि इसके बाद, राज्य भर के अलग-अलग किसान संगठनों से कृषि कर्ज माफी के बारे में मिले अनुरोध पर ध्यान से विचार किया गया और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद किसानों के कल्याण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने छोटे, सीमांत और दूसरे बड़े किसानों के लिए 50,000 रुपये तक की पूरी माफी की घोषणा को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया.