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मुख्यमंत्री विजय का फैसला, सरकारी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाई गई

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी का आदेश दिया है. प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर यह फैसला लिया गया. संशोधित अधिकतम आयु सीमा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) की ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2A, और ग्रुप 4 परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ विकलांग लोगों पर भी लागू होगी.

ग्रुप 1 परीक्षा के लिए नई आयु सीमा

नई घोषणा के अनुसार TNPSC की ग्रुप 1 परीक्षाओं के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है. इसके अनुसार, जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है. इसी प्रकार रिजर्व्ड कैटेगरी (BC, BCM, MBC/DNC, SC, ST) के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा मौजूदा 37 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है.

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 से बढ़ाकर 47 साल कर दी गई है. रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 47 से बढ़ाकर 52 साल कर दी गई है. ग्रुप 2 और ग्रुप 2A के लिए नई आयु सीमा

ग्रुप-2 और ग्रुप-2A परीक्षाओं के लिए आयु सीमा बढ़ा दी गई है- जिसके तहत गैर-तकनीकी (non-technical) और मंत्रालयी-स्तरीय (ministerial-level) पद आते हैं. नए आदेश के अनुसार, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है. रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है.