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CM विजय का दिल्ली दौराः पीएम मोदी से लेकर सोनिया-राहुल गांधी तक, इन बड़े दिग्गजों से करेंगे मुलाकात

चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय बुधवार 27 मई को दो दिवसीय यात्रा पर दिल्ली जा रहे हैं. मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की यह उनकी पहली यात्रा है. अपनी इस यात्रा के हिस्से के रूप में, उनके विभिन्न राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मिलने और उनकी शुभकामनाएं व बधाई लेने की उम्मीद है.

खबरों के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री विजय बुधवार शाम 4:30 बजे से 5:00 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात के बाद, वह रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी मिलने वाले हैं.

खबरों के मुताबिक, इससे पहले यानी सुबह मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मिलने की योजना बनाई है. अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विजय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) भी जाएंगे. वहां वे नवनिर्मित 'तिरुवल्लुवर' की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं.

इसी बीच, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री विजय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मुलाकात का औपचारिक समय मांगा है. सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, यदि समय मिलता है तो मुख्यमंत्री विजय खुद इन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे. लेकिन अगर समय नहीं मिल पाता है, तो उनकी जगह तमिलनाडु के संबंधित राज्य मंत्री अपने केंद्रीय समकक्षों (सेंट्रल मिनिस्टर्स) से मुलाकात करेंगे.