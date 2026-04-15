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'आग से खेल रही BJP', सीएम स्टालिन की चेतावनी, परिसीमन के खिलाफ काले झंडे लगाने का आह्वान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को लोगों से परिसीमन के विरोध में अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे लगाने को कहा. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए BJP को चेतावनी दी कि वह "आग से खेल रही है." स्टालिन ने यह बात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद कही, जिसमें परिसीमन की वजह से तमिलनाडु को होने वाले परिणाम पर चर्चा की गई. गुरुवार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के तीन दिन के विशेष सत्र में, सरकार लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल, परिसीमन कानून पर एक बिल और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए एक बिल लाने की योजना बना रही है, ताकि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को जल्दी लागू किया जा सके. पिछली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को "लागू" करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है. सीएम स्टालिन ने एक लंबे एक्स पोस्ट में परिसीमन बिल को "तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के साथ किया गया बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय" बताया. उन्होंने अपने पोस्ट की शुरुआत "काले झंडे लहराओ! तमिलनाडु लड़ेगा! तमिलनाडु जीतेगा!" से की.