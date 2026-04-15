'आग से खेल रही BJP', सीएम स्टालिन की चेतावनी, परिसीमन के खिलाफ काले झंडे लगाने का आह्वान
सीएम स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर DMK के सांसदों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, जिसके इसके परिणाम पर चर्चा की गई.
Published : April 15, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 3:58 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को लोगों से परिसीमन के विरोध में अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे लगाने को कहा. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए BJP को चेतावनी दी कि वह "आग से खेल रही है."
स्टालिन ने यह बात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद कही, जिसमें परिसीमन की वजह से तमिलनाडु को होने वाले परिणाम पर चर्चा की गई.
गुरुवार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के तीन दिन के विशेष सत्र में, सरकार लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल, परिसीमन कानून पर एक बिल और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए एक बिल लाने की योजना बना रही है, ताकि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को जल्दी लागू किया जा सके.
पिछली जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को "लागू" करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है.
सीएम स्टालिन ने एक लंबे एक्स पोस्ट में परिसीमन बिल को "तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के साथ किया गया बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय" बताया. उन्होंने अपने पोस्ट की शुरुआत "काले झंडे लहराओ! तमिलनाडु लड़ेगा! तमिलनाडु जीतेगा!" से की.
सीएम स्टालिन ने कहा, "विंध्य के दक्षिण में हर दक्षिण भारतीय गुस्से से उबल रहा है. बीजेपी आग से खेल रही है! कल, पूरे तमिलनाडु में, परिसीमन के विरोध में घरों और सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे फहराए जाएंगे."
उन्होंने पूछा कि क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों को "भारत की उन्नति के लिए कोशिश करने के कार्य" के लिए "सजा" दी जा रही है? उन्होंने कहा, "अगर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज सुनने और पीछे हटने से मना करती है, तो आपको इसके नतीजे भुगतने होंगे. इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी! DMK अध्यक्ष के तौर पर, और सबसे बढ़कर एक स्वाभिमानी तमिल के तौर पर, मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूं!"
सीएम स्टालिन ने अपने व्यस्त चुनाव प्रचार शेड्यूल के बीच धर्मपुरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये परिसीमन पर इमरजेंसी मीटिंग की.
एक अन्य पोस्ट में, स्टालिन ने परिसीमन प्लान का जिक्र करते हुए कहा, "जो तलवार हमारे सिर पर लटक रही थी, वह अब हम पर आ गिरी है." उन्होंने कहा, "DMK सांसदों से सलाह करके, हम सभी राज्यों के सांसदों से बात कर रहे हैं और इस बड़े खतरे से निपटने के लिए मिलकर एक रणनीति बना रहे हैं. यह पार्टियों या लोगों के बारे में नहीं है. यह हमारे लोगों के अधिकारों की रक्षा के बारे में है. मैं पूरे भारत की सभी पार्टियों और सांसदों से अपील करता हूं कि वे हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों."
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