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बाल दिवस पर CM विजय की अनोखी पहल: 9.27 करोड़ रुपये की लागत से 61.84 लाख छात्रों-शिक्षकों को बांटे केक

शुक्रवार 13 नवंबर को चेन्नई के कोलाथुर स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल में छात्रों को केक बांटते सीएम विजय. ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने शुक्रवार 13 नवंबर को चेन्नई के कोलाथुर स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल में छात्रों को ग्रीटिंग कार्ड और केक बांटकर बाल दिवस (चिल्ड्रन्स डे) मनाया. उन्होंने छात्रों को केक और अपनी तस्वीर के साथ 'ऑल इज वेल' (All is Well) संदेश छपे ग्रीटिंग कार्ड भेंट किया. चूंकि 14 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी है, इसलिए सरकारी स्कूलों में एक दिन पहले ही बाल दिवस मनाया जा रहा है.

उनके साथ मंत्री राजमोहन, श्रीनाथ, जगतीश्वरी और मुख्य सचिव साईकुमार ने भी छात्रों और शिक्षकों को केक बांटे. मंत्री एन. आनंद ने कोडंबक्कम सरकारी स्कूल में छात्रों को केक वितरित किए. स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित कुल 61,84,566 लाभार्थियों को केक और ग्रीटिंग कार्ड दिए जाएंगे.