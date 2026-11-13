बाल दिवस पर CM विजय की अनोखी पहल: 9.27 करोड़ रुपये की लागत से 61.84 लाख छात्रों-शिक्षकों को बांटे केक
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने चेन्नई के कोलाथुर स्थित सरकारी स्कूल में छात्रों के साथ बाल दिवस मनाया.
Published : November 13, 2026 at 3:08 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने शुक्रवार 13 नवंबर को चेन्नई के कोलाथुर स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल में छात्रों को ग्रीटिंग कार्ड और केक बांटकर बाल दिवस (चिल्ड्रन्स डे) मनाया. उन्होंने छात्रों को केक और अपनी तस्वीर के साथ 'ऑल इज वेल' (All is Well) संदेश छपे ग्रीटिंग कार्ड भेंट किया. चूंकि 14 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी है, इसलिए सरकारी स्कूलों में एक दिन पहले ही बाल दिवस मनाया जा रहा है.
उनके साथ मंत्री राजमोहन, श्रीनाथ, जगतीश्वरी और मुख्य सचिव साईकुमार ने भी छात्रों और शिक्षकों को केक बांटे. मंत्री एन. आनंद ने कोडंबक्कम सरकारी स्कूल में छात्रों को केक वितरित किए. स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित कुल 61,84,566 लाभार्थियों को केक और ग्रीटिंग कार्ड दिए जाएंगे.
विजय ने बच्चों को दी बधाई
बाल दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों ने वीरामंगई वेलुनाचियार, नेहरू और भारतियार आदि की कविताएं सुनाईं और अपने विचार व्यक्त किए. बच्चों की बातें सुनकर मुख्यमंत्री विजय काफी खुश हुए. उन्होंने प्यार से बच्चों के गाल थपथपाए और उनकी खूब तारीफ की. केक बांटते समय उन्होंने नर्सरी के एक छोटे छात्र को गोद में उठाया और उसे केक खिलाने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा, "क्या तुम्हें यह पसंद आया? क्या यह अच्छा था?"
यह देखकर वहां मौजूद मंत्री भी हंस पड़े और खुश हुए. इसके बाद, उन्होंने छात्रों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कक्षा से बाहर आ गए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी का दौरा किया और कतार में बैठे बच्चों को मिठाई परोसी. स्कूल से रवाना होने से पहले उन्होंने कैंटीन का भी निरीक्षण किया और वहां बनने वाले भोजन और सामग्री की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली.
केक आपूर्ति के लिए शर्तें
राज्य सरकार ने बाल दिवस के अवसर पर तमिलनाडु भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को केक उपलब्ध कराने के लिए 9.27 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके अनुसार, कुल 61,84,566 स्पंज केक खरीदे गए हैं. प्रत्येक केक का वजन 45 ग्राम होना चाहिए. ये केक चार फ्लेवर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं: मिक्स्ड फ्रूट, क्लासिक वनीला, रिच चॉकलेट और बटर या मिल्क.
जानकारी दी गई है कि छात्रों को दिए जाने वाले केक अच्छी गुणवत्ता के, नरम होने चाहिए और उनमें फफूंद या किसी तरह की बदबू नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, वे प्रतिबंधित रंगों और ट्रांस फैट से भी मुक्त होने चाहिए. यह शर्त भी रखी गई है कि ठेकेदार खुद ही सीधे व्यापार निगम के गोदामों तक केक की डिलीवरी करेंगे.
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