तमिलनाडु: CM स्टालिन ने SIR के खिलाफ बुलाई बैठक, सभी दलों से शामिल होने का आह्वान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हम भाजपा की वोट हड़पने और वोट चोरी की योजना को विफल कर देंगे.

Tamil Nadu CM MK Stalin urges All Parties To Attend Meeting Against SIR On Nov 2
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 8:48 PM IST

तेनकासी: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी राजनीतिक दलों से इसमें शामिल होने का आग्रह किया है. तेनकासी जिले में एक कार्यक्रम में सीएम स्टालिन ने कहा, "हम भाजपा की वोटों में हेराफेरी की योजना को विफल कर देंगे." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग (ईसीआई) के जरिये लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की योजना बना रही है.

स्टालिन ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान क्या हुआ? हम सभी देख चुके हैं. चूंकि भाजपा की हार निश्चित थी, इसलिए उन्होंने खुद ही मतदाताओं को हटा दिया. वे तमिलनाडु में भी यही फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम शुरू से ही इस बात को समझते रहे हैं और इसका विरोध करते रहे हैं. केरल भी हमारे साथ है. भाजपा की वोट हड़पने और वोट चोरी की योजना को विफल करने के लिए 2 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. लोकतंत्र की नींव वोट का अधिकार है. हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे."

स्टालिन बुधवार को तेनकासी जिले की सीवनल्लूर पंचायत के दौरे थे और यहां 'कलाईनार ड्रीम हाउस' परियोजना के तहत बने आवास का उद्घाटन किया. इसके बाद, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यहां आयोजित एक सरकारी समारोह में भाग लिया. मुख्यमंत्री स्टालिन ने अन्नाद्रमुक (AIADMK) पार्टी के महासचिव और विपक्षा के नेता ई. पलानीस्वामी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पलानीस्वामी बिना इतिहास जाने ही बोल रहे हैं. उनसे झूठ और विश्वासघात के अलावा और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती. यही उनका इतिहास है.

सीएम स्टालिन स्कूटी वितरित करते हुए
सीएम स्टालिन स्कूटी वितरित करते हुए (ETV Bharat)

अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "द्रविड़ मॉडल की सरकार सबको सब कुछ मुहैया कराने के उद्देश्य से योजनाएं लागू कर रही है. लेकिन हर दिन सरकार के बारे में कोई न कोई दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है. विपक्षी नेता ई. पलानीस्वामी हताशा में बोल रहे हैं. लगातार अच्छी बारिश सुशासन की निशानी है. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि किसानों द्वारा उगाए गए चावल का एक भी दाना बर्बाद न हो."

सीएम स्टालिन ने कहा कि AIADMK की पूर्ववर्ती सरकार ने धान खरीद के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की थी. लेकिन DMK सरकार के सत्ता में आने के बाद, धान खरीद उससे एक महीने पहले ही से हो रही है. एडप्पादी पलानीस्वामी बिना इतिहास जाने ही ये सब बोल रहे हैं. एडप्पादी से झूठ और विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं हो सकता. यही उनका इतिहास है. बिना कुछ जाने खुद को किसान बताने वाले पलानीस्वामी ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चले किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की. DMK सरकार ही थी, जिसने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया था.

सीएम स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार ने तीन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है. केंद्र सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 37,000 करोड़ रुपये नहीं दिए हैं. केंद्र सरकार दे या न दे, द्रविड़ मॉडल की सरकार जनता के लिए सब कुछ कर रही है. चाहे कितनी भी मुसीबत आए, केंद्र की भाजपा सरकार तमिलनाडु के विकास को रोक नहीं पाई है. इसलिए अब उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनाव आयोग के जरिये वोट देने का अधिकार छीनने की योजना का ऐलान कर दिया है.

