ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: CM स्टालिन ने SIR के खिलाफ बुलाई बैठक, सभी दलों से शामिल होने का आह्वान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ( ANI )

तेनकासी: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी राजनीतिक दलों से इसमें शामिल होने का आग्रह किया है. तेनकासी जिले में एक कार्यक्रम में सीएम स्टालिन ने कहा, "हम भाजपा की वोटों में हेराफेरी की योजना को विफल कर देंगे." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग (ईसीआई) के जरिये लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की योजना बना रही है. स्टालिन ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान क्या हुआ? हम सभी देख चुके हैं. चूंकि भाजपा की हार निश्चित थी, इसलिए उन्होंने खुद ही मतदाताओं को हटा दिया. वे तमिलनाडु में भी यही फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम शुरू से ही इस बात को समझते रहे हैं और इसका विरोध करते रहे हैं. केरल भी हमारे साथ है. भाजपा की वोट हड़पने और वोट चोरी की योजना को विफल करने के लिए 2 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. लोकतंत्र की नींव वोट का अधिकार है. हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे." स्टालिन बुधवार को तेनकासी जिले की सीवनल्लूर पंचायत के दौरे थे और यहां 'कलाईनार ड्रीम हाउस' परियोजना के तहत बने आवास का उद्घाटन किया. इसके बाद, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यहां आयोजित एक सरकारी समारोह में भाग लिया. मुख्यमंत्री स्टालिन ने अन्नाद्रमुक (AIADMK) पार्टी के महासचिव और विपक्षा के नेता ई. पलानीस्वामी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पलानीस्वामी बिना इतिहास जाने ही बोल रहे हैं. उनसे झूठ और विश्वासघात के अलावा और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती. यही उनका इतिहास है. सीएम स्टालिन स्कूटी वितरित करते हुए (ETV Bharat)