सीएम स्टालिन ने चेन्नई में कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण किया, बोले- यही द्रविड़ियन मॉडल है

चेन्नई के एग्मोर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में 80 लाख रुपये की लागत से कार्ल मार्क्स की मूर्ति लगाई गई.

Tamil Nadu CM MK Stalin unveils statue of Karl Marx at Egmore Museum complex in Chennai
सीएम स्टालिन ने चेन्नई में कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण किया, बोले- यही द्रविड़ियन मॉडल है (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई के एग्मोर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण किया. मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में MDMK महासचिव वाइको, वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई और सीपीआईएम के राज्य सचिव शनमुगम समेत राज्य में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के कई नेताओं ने हिस्सा लिया.

सीएम स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की थी कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को याद करने के लिए चेन्नई में एक स्मारक बनाया जाएगा. इसी के तहत, चेन्नई के एग्मोर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में 80 लाख रुपये की लागत से कार्ल मार्क्स की एक मूर्ति लगाई गई है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को इसका अनावरण किया. उन्होंने कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी (Connemara Public Library) में लगाई गई कार्ल मार्क्स की एक खास फोटो प्रदर्शनी भी देखी.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कार्ल मार्क्स की मूर्ति के अनावरण के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि, महान जीनियस कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण: चेन्नई लाल हो गया! कार्ल मार्क्स, साम्यवादी सोच के जनक, जिन्होंने दुनिया के मजदूरों को इस संदेश के साथ एकजुट किया, "आपके पास खोने के लिए गुलामी की जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है; आपके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया है" की मूर्ति कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में लगाई गई है.

उन्होंने आगे लिखा, "हम अच्छी चीजों का सम्मान करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे, चाहे वे कहीं से भी आएं. अगर बुराई हावी होने की कोशिश करती है, तो हम उसे रोकेंगे. यह द्रविड़ियन मॉडल है."

मूर्ति अनावरण समारोह के बाद, MDMK के महासचिव वाइको ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "कार्ल मार्क्स एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दर्शनशास्त्र, विधि और कई अन्य क्षेत्रों में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, और बहुत कम उम्र से ही उन्होंने असमानता का अनुभव किया और इसे बदलने के लिए एक विचारधारा के साथ काम किया. यह बहुत सही है कि मुख्यमंत्री ने उनके सम्मान में कोनेमारा लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर कार्ल मार्क्स की मूर्ति लगाने का फैसला किया."

उन्होंने कहा, "जो लोग चेन्नई आएंगे, वे कार्ल मार्क्स की मूर्ति देखने आएंगे. यहां लगी मूर्ति अन्य देशों में लगी उनकी मूर्तियों के मुकाबले कहीं अधिक खूबसूरती से बनाई गई है."

