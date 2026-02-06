ETV Bharat / bharat

सीएम स्टालिन ने चेन्नई में कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण किया, बोले- यही द्रविड़ियन मॉडल है

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई के एग्मोर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण किया. मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में MDMK महासचिव वाइको, वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन, तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई और सीपीआईएम के राज्य सचिव शनमुगम समेत राज्य में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों के कई नेताओं ने हिस्सा लिया.

सीएम स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की थी कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को याद करने के लिए चेन्नई में एक स्मारक बनाया जाएगा. इसी के तहत, चेन्नई के एग्मोर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में 80 लाख रुपये की लागत से कार्ल मार्क्स की एक मूर्ति लगाई गई है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को इसका अनावरण किया. उन्होंने कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी (Connemara Public Library) में लगाई गई कार्ल मार्क्स की एक खास फोटो प्रदर्शनी भी देखी.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कार्ल मार्क्स की मूर्ति के अनावरण के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि, महान जीनियस कार्ल मार्क्स की मूर्ति का अनावरण: चेन्नई लाल हो गया! कार्ल मार्क्स, साम्यवादी सोच के जनक, जिन्होंने दुनिया के मजदूरों को इस संदेश के साथ एकजुट किया, "आपके पास खोने के लिए गुलामी की जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है; आपके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया है" की मूर्ति कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में लगाई गई है.

उन्होंने आगे लिखा, "हम अच्छी चीजों का सम्मान करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे, चाहे वे कहीं से भी आएं. अगर बुराई हावी होने की कोशिश करती है, तो हम उसे रोकेंगे. यह द्रविड़ियन मॉडल है."