ETV Bharat / bharat

'राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा ही खत्म करनी होगी', बोले स्टालिन

चेन्नई : तमिलनाडु विधानसभा में जब-जब राज्यपाल का संबोधन होता है, डीएमके और राज्यपाल के बीच कुछ न कुछ विवाद अवश्य होता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. इसलिए डीएमके सरकार ने कहा है कि वह विधानसभा में राज्यपाल के संबोधन को खत्म करने का प्रावधान सुनिश्चित करेगी.

राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी संविधान में संशोधन करने का प्रयास करेगी, ताकि वर्ष की शुरुआत में राज्य विधानसभा को राज्यपाल के अभिभाषण को अनिवार्य बनाने वाले प्रावधानों को हटाया जा सके.

उनकी यह टिप्पणी तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए पाठ को पढ़ने से इनकार करने के जवाब में आई है, जिसमें लोक भवन ने "गलतियों" का दावा किया था. राज्यपाल औपचारिक अभिभाषण दिए बिना सदन से चले गए थे.

राज्यपाल के इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीएम ने कहा कि राज्यपाल बार-बार ऐसा ही करते हैं, उन्होंने आज एक बार फिर से सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्यपाल बार-बार ऐसा करते हैं और यह ठीक परंपरा नहीं है. सीएम ने कहा कि बात तमिलनाडु की हो, तो अलग है, लेकिन आए दिन ऐसा देखा गया है कि कई राज्यों में ऐसा हो रहा है. उनका इशारा नॉन बीजेपी राज्यों की ओर था. आपको बता दें कि साल 2021 से जब जब गवर्नर आरएन रवि विधानसभा आते हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनका और राज्य सरकार का विरोध हो जाता है. यह उनका लगातार चौथा वॉकआउट था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस व्यवस्था को परंपरा के तौर पर शुरू किया गया है, तो इसका पालन किया जाना चाहिए या फिर इसका पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी परंपरा का क्या अर्थ है, अगर आप बार-बार एक ही काम करेंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसी परंपपाएं ही क्यों होनी चाहिए, जिनमें गवर्नर के संबोधन को अनिवार्य बनाया गया हो.