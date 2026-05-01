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सीएम स्टालिन को सत्ता में वापसी का भरोसा, मजदूर दिवस कार्यक्रम में बोले- 4 तारीख को अच्छी खबर मिलेगी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि इस चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा.

Tamil Nadu CM MK Stalin confident of return to power ahead of Assembly Election results
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 9:42 AM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई में मजदूर दिवस (May Day) पर एक कार्यक्रम में कहा कि 4 मई को चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे और इसका श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है.

चेन्नई के मे डे पार्क (May Day Park) में समारोह में बोलते हुए, सीएम स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार 'सबके लिए सब कुछ' की पॉलिसी के साथ काम कर रही है और उन्होंने अपने पिता, दिवंगत एम. करुणानिधि के नक्शेकदम पर चलने का अपना वादा दोहराया. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने खुद मे डे मेमोरियल पार्क और स्मारक को बनाने की देखरेख की थी.

स्टालिन ने कहा, "4 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी खबर मिलेगी. इस स्थिति में, मैं कहना चाहता हूं कि हम 'सबके लिए सब कुछ' की नीति के साथ सरकार चला रहे हैं. यह मई दिवस स्मारक पार्क और स्मारक थलाइवर कलैगनार (एम. करुणानिधि का लोकप्रिय नाम) ने बनवाया था. उन्होंने इसके निर्माण की देखरेख के लिए कई बार इस जगह का दौरा किया. इससे पता चलता है कि वह मजदूरों और उनके अधिकारों को कितना महत्व देते थे. उनके नक्शेकदम पर चलते हुए, हम सब एक ही भावना के साथ मिलकर काम करेंगे."

डीएमके प्रमुख स्टालिन ने अपनी पार्टी के कैडर की मेहनत पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें 4 मई को उनकी मेहनत का फल मिलेगा. उन्होंने कहा, "काम के बदले मजदूरी एक मजदूर का अधिकार है. इसी तरह, इस चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं है, जरा भी नहीं. मैं यह किसी ओपिनियन पोल के आधार पर नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझता हूं."

मुख्यमंत्री स्टालिन ने मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा और सही मजदूरी सुनिश्चित करने की अहमियत को भी दोहराया और कहा कि मई दिवस मजदूरों की गरिमा, मूल्य और अधिकारों का प्रतीक है. उन्होंने कहा, "आज मई दिवस पर हम मजदूरों की गरिमा, मूल्यों और अधिकारों का जश्न मना रहे हैं. जैसे ही अरिगनार अन्ना (C. N. Annadurai) मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस दिन को छुट्टी घोषित कर दिया. यह सिर्फ छुट्टी नहीं थी; इसे 'थलाइवर' कलैगनार (एम. करुणानिधि) ने भुगतान की छुट्टी (Paid Leave) बनाया था, जो अन्ना के बाद मुख्यमंत्री बने थे."

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए, कई एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था कि सत्ताधारी DMK के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य में सत्ता में वापस आएगा.

पोल एजेंसी पीपल पल्स ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 125-145 सीटें और AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन, जिसमें BJP भी शामिल है, को 65-80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. इस एग्जिट पोल में विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को दो से छह सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं.

इसी प्रकार, मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार, DMK गठबंधन को 122-132 सीटें और AIADMK और सहयोगियों को 80-100 सीटें मिलेंगी. जबकि TVK को 0-6 विधानसभा सीटें मिलेंगी.

P-MARQ के एग्जिट पोल में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 125-145 सीटें, AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 60-70 सीटें और TVK को एक से छह सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

पीपल इनसाइट ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 120-140 सीटें, AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 60-70 सीटें और TVK को 30-40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है.

हालांकि, एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को 98-120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. जबकि DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को 92-100 सीटें और BJP के नेतृत्व वाले पांच पार्टियों के गठबंधन को 22-32 सीटें मिलने का अनुमान है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

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