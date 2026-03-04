ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में भेजे 2000 रुपये, 37 लाख को मिला विशेष तोहफा

सीएम स्टालिन ने 37.79 लाख बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में 2000 रुपये की विशेष सहायता भेजी, जिसे विपक्ष ने चुनावी पैंतरा करार दिया.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (Etv Bharat)
चेन्नई: तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज घोषणा की कि राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं के बैंक खातों में 2000 रुपये की विशेष सहायता राशि हस्तांतरित कर दी गई है. इस योजना के तहत राज्य के लगभग 37.79 लाख लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभ पहुँचा है.

किन लाभार्थियों को कितना मिला?
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, यह विशेष निधि मार्च महीने की नियमित पेंशन के साथ जोड़कर भेजी गई है. भुगतान का विवरण इस प्रकार है:

  • बुजुर्ग और विधवाएं: विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ पा रहे लगभग 29.29 लाख बुजुर्गों और विधवाओं को 1,200 रुपये की नियमित पेंशन के साथ 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए गए. उनके खातों में कुल 3,200 रुपये जमा हुए हैं.
  • दिव्यांगजन: राज्य के 5.92 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को 3,500 रुपये (1,500 पेंशन + 2,000 विशेष निधि) मिले. लगभग 2.58 लाख ऐसे दिव्यांग, जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, उनके खातों में कुल 4,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं.

मछुआरों और चाय किसानों के लिए भी राहत
मुख्यमंत्री ने केवल पेंशनभोगियों ही नहीं, बल्कि अन्य कामकाजी वर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि (अप्रैल से जून) के लिए 1,62,900 मछुआरा परिवारों को 8,000 रुपये प्रति परिवार की सहायता दी जा रही है. इसके अतिरिक्त, नीलगिरी जिले के 14,870 लघु चाय किसानों के लिए 8.53 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य जारी किया गया है.

'कलैग्नार महिला अधिकार योजना' का विस्तार
यह कदम उस समय उठाया गया है जब हाल ही में सरकार ने 'कलैग्नार महिला अधिकार योजना' (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) के तहत महिलाओं को 5,000 रुपये का विशेष पैकेज दिया था. मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "हमने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के अनुरोधों को स्वीकार करते हुए यह राशि जारी की है. हमारा वादा है कि तमिलनाडु की विकास यात्रा में हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे."

विपक्ष ने साधा निशाना: "चुनाव जीतने की कोशिश"
एक ओर जहाँ सत्ता पक्ष इसे जनकल्याणकारी कदम बता रहा है, वहीं विपक्षी दलों—AIADMK, भाजपा (BJP) और विजय की टीवीके (TVK)—ने इसे "चुनावी रिश्वत" करार दिया है. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख सरकार हार के डर से जनता को नकद पैसे बाँट रही है. इससे पहले सरकार द्वारा तीन महीने की पेंशन एडवांस में देने के फैसले को भी विपक्ष ने आचार संहिता से बचने की एक चाल बताया था.

