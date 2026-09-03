ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में बनेगा नया विधानसभा भवन और आधुनिक सचिवालय, CM विजय ने योजना की घोषणा की

तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए सीएम विजय ( Photo - TN DIPR )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को 1,200 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं वाला नया एकीकृत प्रशासनिक परिसर (Integrated Administrative Complex) बनाने की योजना की घोषणा की, जिसमें विधानसभा और सचिवालय दोनों होंगे. तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के तहत इसकी घोषणा करते हुए सीएम विजय ने कहा कि नया विधानसभा-सह-सचिवालय परिसर सभी सरकारी विभागों को एक ही जगह पर लाएगा. इसमें न सिर्फ आधुनिक ऑफिस होंगे, बल्कि प्रशासनिक कार्य को तेजी से और समन्वित तरीके से पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा भी मिलेगा. विजय ने कहा, "फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1640 में शुरू हुआ था, लगभग उसी समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई में अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया था, और 1644 में इसका निर्माण पूरा हुआ था. बाद में 1652 में इसे ब्रिटिश शासन का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया गया. स्वतंत्रता के बाद, फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु सरकार के सचिवालय के रूप में कार्य करता रहा है. यह लगभग 400 वर्षों से तमिलनाडु का प्रशासनिक केंद्र रहा है और राज्य की शासन व प्रशासनिक परंपरा का एक प्रमुख प्रतीक है." फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉम्प्लेक्स का कुल क्षेत्रफल 107 एकड़ है, लेकिन सचिवालय के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 4 एकड़ जमीन तमिलनाडु सरकार के पास है. बाकी क्षेत्र रक्षा मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में है. इस वजह से, सचिवालय परिसर में नई बिल्डिंग बनाने, उसे बढ़ाने और विकास के कामों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं. विजय ने कहा कि अभी सचिवालय दो बिल्डिंग से चल रहा है. सेंट जॉर्ज फोर्ट बिल्डिंग, जिसे सचिवालय की मेन बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है, में विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचिव, अधिकारियों और कई अहम सरकारी विभागों के चैंबर हैं. यह बिल्डिंग लगभग 2.07 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैली हुई है.