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तमिलनाडु में बनेगा नया विधानसभा भवन और आधुनिक सचिवालय, CM विजय ने योजना की घोषणा की

तमिलनाडु के सीएम विजय ने कहा कि 1200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए विधानसभा-सह-सचिवालय परिसर में आधुनिक ऑफिस होंगे.

Tamil Nadu CM announces new Legislative Assembly-cum-Secretariat complex construction in Chennai
तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए सीएम विजय (Photo - TN DIPR)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 6:01 PM IST

4 Min Read
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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को 1,200 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं वाला नया एकीकृत प्रशासनिक परिसर (Integrated Administrative Complex) बनाने की योजना की घोषणा की, जिसमें विधानसभा और सचिवालय दोनों होंगे.

तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के तहत इसकी घोषणा करते हुए सीएम विजय ने कहा कि नया विधानसभा-सह-सचिवालय परिसर सभी सरकारी विभागों को एक ही जगह पर लाएगा. इसमें न सिर्फ आधुनिक ऑफिस होंगे, बल्कि प्रशासनिक कार्य को तेजी से और समन्वित तरीके से पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा भी मिलेगा.

विजय ने कहा, "फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1640 में शुरू हुआ था, लगभग उसी समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई में अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया था, और 1644 में इसका निर्माण पूरा हुआ था. बाद में 1652 में इसे ब्रिटिश शासन का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया गया. स्वतंत्रता के बाद, फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु सरकार के सचिवालय के रूप में कार्य करता रहा है. यह लगभग 400 वर्षों से तमिलनाडु का प्रशासनिक केंद्र रहा है और राज्य की शासन व प्रशासनिक परंपरा का एक प्रमुख प्रतीक है."

फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉम्प्लेक्स का कुल क्षेत्रफल 107 एकड़ है, लेकिन सचिवालय के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 4 एकड़ जमीन तमिलनाडु सरकार के पास है. बाकी क्षेत्र रक्षा मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में है.

इस वजह से, सचिवालय परिसर में नई बिल्डिंग बनाने, उसे बढ़ाने और विकास के कामों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं. विजय ने कहा कि अभी सचिवालय दो बिल्डिंग से चल रहा है.

सेंट जॉर्ज फोर्ट बिल्डिंग, जिसे सचिवालय की मेन बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है, में विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचिव, अधिकारियों और कई अहम सरकारी विभागों के चैंबर हैं. यह बिल्डिंग लगभग 2.07 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैली हुई है.

जैसे-जैसे राज्य सरकार की प्रशासनिक जरूरतें बढ़ती गईं, ऑफिस की जगह की कमी को दूर करने के लिए 1978 में 3,75,000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक ग्राउंड फ्लोर और 10 मंजिला वाली बिल्डिंग बनाई गई. इस बिल्डिंग में सरकारी सचिव और अधिकारी समेत हजारों कर्मचारी काम करते हैं.

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सचिवालय की प्रशासनिक जरूरतें और कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मौजूदा इमारतों का क्षेत्र उस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया है. इसके अलावा, क्योंकि फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉम्प्लेक्स की बची हुई जमीन रक्षा और ASI के नियंत्रण में है, इसलिए और इमारतें बनाने और जरूरी विकास के काम करने की गुंजाइश कम है.

नए सचिवालय परिसर में क्या सुविधाएं होंगी
सीएम विजय ने कहा, "इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ एक नया सचिवालय बनाने के बजाय, सभी सरकारी विभागों को एक प्रशासनिक परिसर में जोड़ने के लिए एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. इस नए कॉम्प्लेक्स में न सिर्फ आधुनिक ऑफिस होंगे, बल्कि प्रशासनिक कार्य तेजी से और समन्वित तरीके से करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा."

नया एकीकृत सचिवालय परिसर में विधानसभा भवन, सचिवालय, सभी बड़े सरकारी विभागों के ऑफिस, आधुनिक अग्निशमन और सुरक्षा सुविधा, दिव्यांगों के लिए आसानी से मिलने वाली सुविधा, उचित पार्किंग स्थान, आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, पब्लिक सर्विस सेंटर, सरकारी अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधा और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पर्यावरण अनुकूल ढांचे शामिल होंगे.

सीएम विजय ने कहा कि भले ही नया सचिवालय बनाया जा रहा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की विरासत को बचाकर रखा जाएगा, जिन्होंने तमिलनाडु के प्रशासनिक इतिहास में अहम भूमिका निभाई है. इन इमारतों को ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर बनाए रखा जाएगा और उनकी वास्तुकला और धरोहर मूल्यों को बचाकर रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी तारीफ कर सकें.

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INTEGRATED ADMINISTRATIVE COMPLEX
TAMIL NADU CM VIJAY

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