ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में लैंड रोवर और जगुआर समेत वर्ल्ड-क्लास गाड़ियां बनाई जाएंगी, 5 हजार लोगों को मिलेगी नौकरी

स्टालिन ने आज 9 हजार करोड़ के निवेश से बनी टाटा मोटर्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया ( ETV Bharat )

रानीपेट: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज 9 हजार करोड़ के निवेश से बनी टाटा मोटर्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया. इस फैक्ट्री के आने से लगभग 5 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी. यह फैक्ट्री रानीपेट जिले के पनपक्कम SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित है. यहां से टाटा मोटर्स के नए कार पार्ट्स का उत्पादन किया जाएगा.

टाटा मोटर्स फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने फैक्ट्री की जगह का मुआयना किया और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने टाटा मोटर्स की बनाई पहली रेंज रोवर गाड़ी चलाई और प्लांट के प्रोडक्शन का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया.

उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने टाटा ग्रुप की फैक्ट्री के उद्घाटन को तमिलनाडु के लिए एक सुनहरा दिन बताया. उन्होंने कहा कि, वे 9,000 करोड़ रुपये के निवेश से यह प्लांट लगाने के लिए टाटा ग्रुप का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने कहा कि, यहां टाटा मोटर की फैक्ट्री लगने से 5,000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी.

सीएम ने कहा कि, तमिलनाडु भारत की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक गाड़ी उत्पादन करने वाली राजधानी है. उन्होंने कहा कि, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में पायनियर है. यह कंपनी घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में भी माहिर है.

सीएम ने कहा कि, यह फैक्ट्री भारत के लिए एक जरूरी प्रोजेक्ट होगा. यहां लैंड रोवर और जगुआर समेत वर्ल्ड-क्लास गाड़ियां बनाई जाएंगी. जहां तमिलनाडु के सभी जिलों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, वहीं तमिलनाडु से ग्लोबल मार्केट के लिए सामान भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है.