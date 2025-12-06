ETV Bharat / bharat

950 मीट्रिक टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी गई, सीएम स्टालिन ने जहाज को हरी झंडी दिखाई

श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार ने 950 मीट्रिक टन राहत सामग्री रवाना की.

tamil nadu chief minister mk stalin flagged off relief supplies to sri lanka
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने श्रीलंका के लिए राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जहाज से दालें, चीनी और दूध पाउडर समेत राहत सामग्री को भेजने के लिए जहाज को हरी झंडी दिखाई. इंडियन नेवी के कुल चार जहाज़ 950 मीट्रिक टन राहत सामग्री लेकर तमिलनाडु से श्रीलंका रवाना हुए.

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात दित्वा की वजह से श्रीलंका के कई प्रांतों में भारी नुकसान हुआ. इस बारे में श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया है कि बारिश और बाढ़ की वजह से 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 366 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं.

इसी तरह, हज़ारों लोगों ने अपने घर और सामान खो दिए हैं और बेसहारा हो गए हैं. इस स्थिति में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु सरकार श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करेगी.

इसीक्रम में इंडियन नेवी के जहाजों के ज़रिए कुल 950 मीट्रिक टन राहत सामान को हरी झंडी दिखाकर श्रीलंका के लिए रवाना किया गया. इसमे चेन्नई पोर्ट से 650 मीट्रिक टन और थूथुकुडी पोर्ट से 300 मीट्रिक टन सामान शामिल है. बताया जा रहा है कि इन राहत सामानों में 300 मीट्रिक टन चीनी, 300 मीट्रिक टन दालें, 25 मीट्रिक टन दूध पाउडर, 25 मीट्रिक टन वजन वाली 5000 धोतियां, 5000 साड़ियां, 10000 तौलिए, 10000 कंबल और 1000 तिरपाल शामिल हैं.

इसके अलावा, थूथुकुडी पोर्ट से 150 मीट्रिक टन चीनी और 150 मीट्रिक टन दालों सहित राहत का सामान श्रीलंका भेजा गया.

कार्यक्रम में श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर डॉ. गणेशनाथन गीतेश्वरन, मंत्री सेकरबाबू, एस.एम. नासर, चीफ सेक्रेटरी एन. मुरुगनंथम और अन्य लोग भी शामिल हुए. इस अवसर पर सोशल वेलफेयर और महिला अधिकार मंत्री गीता जीवन, कॉर्पोरेशन मेयर जगन, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इलम भागवत, कॉर्पोरेशन कमिश्नर प्रियंका, एडिशनल कलेक्टर सेल्वी ऐश्वर्या, कमोडोर अनिल कुमार, नेवल स्टेशन कमांडर और बड़े सरकारी अधिकारियों ने थूथुकुडी पोर्ट से हिस्सा लिया.

ये भी पढ़ें- श्रीलंका में दित्वा चक्रवात के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत, भारत की मदद से बचाव अभियान जारी

TAGGED:

CYCLONE DITWAH
SRI LANKA CYCLONE
CHIEF MINISTER MK STALIN
TAMIL NADU
SRI LANKA CYCLONE RELIEF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.