अचानक सीएम स्टालिन की कार का टायर फटा, मदुरै एयरपोर्ट जा रहे थे

एयरपोर्ट जाते समय एमके स्टालिन की कार का टायर फटा ( ETV Bharat )

मदुरै: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की कार का टायर अचानक फट गया, जिससे वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई. मुख्मयंत्री बुधवार को डिंडीगुल जिले में कई सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई लौटने के लिए कार से मदुरै एयरपोर्ट जा रहे थे. जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री सफर कर रहे थे, वह मदुरै में कुथियार कुंटू के पास थी. तभी अचानक कार का टायर फट गया. इससे इलाके में काफी हंगामा हुआ. एयरपोर्ट जाते समय एमके स्टालिन की कार का टायर फटा, (ETV Bharat) हालांकि, कार की टायर फटने की घटना से कोई अनहोनी नहीं हुई. उसके तुरंत बाद सीएम स्टालिन के लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया. उसके कुछ समय बाद मुख्यमंत्री चेन्नई जाने के लिए मुदुरै एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बुधवार को डिंडीगुल जिले में कई सरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और नई वेलफेयर स्कीम का उद्घाटन किया. खास तौर पर, उन्होंने 1595 करोड़ रुपये के 212 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने 111 पूरे हो चुके प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया.