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सीएम विजय ने बांटी सोने की अंगूठी, देखने उमड़ी भारी भीड़, लोग हुए बेहोश

सेल्फी लेते हुए मुख्यमंत्री विजय ( PTI )

मदुरै : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को देखने के लिए सोमवार को एक बार फिर लोग भारी संख्या में उमड़ पड़े, उनके चाहने वालों ने उनकी एक झलक पाने के लिए बैरीकेड तोड़ दिए और उनके समर्थन में भारी नारेबाजी की.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपने प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करते हुए ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ नामक कल्याणकारी योजना की सोमवार को शुरुआत की जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं को 22 कैरेट सोने की एक ग्राम की अंगूठी दी जाएगी.

राजाजी अस्पताल परिसर में विजय ने एक लड़की की उनके साथ सेल्फी लेने की इच्छा पूरी की. उन्होंने खुद लड़की के साथ तस्वीर खींची.

सोने की अंगूठी बांटते तमिलनाडु के सीएम विजय (PTT)

कई जगहों पर सुबह से ही विजय की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे कुछ युवा बेहोश हो गए. पुलिसकर्मी इन लोगों को तुरंत चिकित्सकीय मदद के लिए ले जाते हुए दिखाई दिए.

स्वर्ण अंगूठी योजना शुरू करने के लिए विजय के सरकारी राजाजी अस्पताल जाने से लेकर गांधी संग्रहालय और मीनाक्षी मंदिर के उनके दौरे तक, हर जगह सड़कों के दोनों ओर समर्थक, प्रशंसक और आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे.

एक युवक ने विजय को मशहूर अभिनेता अजित कुमार के साथ ली गई उनकी तस्वीर भेंट की. मुख्यमंत्री ने अपने रोड शो के दौरान कुछ देर के लिए इस तस्वीर को अपनी गाड़ी के ऊपर से दिखाया.

पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के रोड शो और स्थानीय प्रतिष्ठानों के दौरों के दौरान कई लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए, विजय के वाहन के करीब पहुंचने का प्रयास किया और खुशी में नारे लगाए.

चिलचिलाती धूप के बावजूद मदुरै में विजय का भव्य स्वागत करने और उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ जुटी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल थे.

सोने की अंगूठी बांटते तमिलनाडु के सीएम विजय (PTT)

राज्य सरकार ने इस कल्याणकारी योजना के लिए 755.83 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहित करना है.

अस्पतालकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री विजय (PTI)

राज्य सरकार ने योजना के शुरुआती चरण के लिए 1.28 लाख सोने की अंगूठियां पहले ही खरीद ली हैं. इनका वितरण सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले उन शिशुओं में किया जाएगा जिनकी मां तमिलनाडु की निवासी हैं.

यह योजना 22 जून 2026 या उसके बाद जन्मे पात्र बच्चों पर लागू होगी.

नवजात को बांटी गई सोने की अंगूठी (PTT)

आज की दर के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमत (अभूषण बनाने का शुल्क और जीएसटी छोड़कर) लगभग 14,000 रुपये प्रति ग्राम है.

अस्पताल के सभागार में 25 बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सोने की अंगूठियां भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने प्रसूति वार्ड में जाकर 10 अन्य नवजात शिशुओं को भी अंगूठियां दीं.

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री के जी अरुणराज ने कहा कि सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट है कि निजी अस्पतालों में प्रसव पर भारी खर्च होता है जिससे कई परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने से परिवारों का न के बराबर खर्च होता है.

उन्होंने बताया कि इस योजना को तेजी से लागू किया गया.

तमिलनाडु के सीएम विजय (PTT)

मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर 22 जून को इसकी घोषणा की गई थी और तीन महीने के भीतर 4,40,000 से अधिक अंगूठियों की खरीद की पूरी योजना तैयार कर ली गई. पारदर्शिता और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सोने की अंगूठी पर एक अनूठा नंबर दर्ज है जिसे मां के आरसीएच (प्रजनन और बाल स्वास्थ्य) पहचान संख्या से जोड़ा गया है.

माल्यार्पण करते हुए तमिलनाडु के सीएम विजय (PTI)

इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक रानी मंगम्माल द्वारा निर्मित तमुक्कम पैलेस में स्थित गांधी मेमोरियल म्यूजियम पहुंचे और 10.25 करोड़ रुपये की लागत से पूरी तरह से पुनर्निर्मित इस संग्रहालय का उद्घाटन किया. 13 एकड़ में फैला यह संग्रहालय आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है.

मुख्यमंत्री का शाम को प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के दर्शन करने का कार्यक्रम है. 17 सितंबर को मंदिर के भव्य महा कुंभाभिषेकम के बाद मदुरै की यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है.

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे शहर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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