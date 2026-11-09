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केयर होम की 4 बच्चियां झील में डूब रही थीं, महिला स्टाफ ने बचाने के लिए लगा दी छलांग; पांचों की मौत

हादसे की जानकारी मिलने के बाद झील किनारे पहुंची पुलिस व अन्य लोग. ( ETV Bharat )

तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु): एक सरकारी केयर होम (बाल गृह) में रहने वाली चार नाबालिग लड़कियां एक झील में नहाने के दौरान डूब गईं. सामाजिक रक्षा विभाग के तहत संचालित सरकारी केयर होम तिरुवन्नामलाई-पेरुमबक्कम रोड पर स्थित अनइपिरंथन गांव में है. इस केंद्र में सौ से अधिक लड़कियां रहती हैं और पढ़ाई करती हैं.

इस केयर होम के पीछे 'समुद्रम झील' है. तिरुवन्नामलाई जिले में हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण इस समय झील में काफी पानी भरा हुआ है. झील के कुछ हिस्से गहरे हैं और वहां कीचड़ जमा है.