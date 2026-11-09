केयर होम की 4 बच्चियां झील में डूब रही थीं, महिला स्टाफ ने बचाने के लिए लगा दी छलांग; पांचों की मौत
तिरुवन्नामलाई हादसे ने खोल दी सुरक्षा दावों की पोलः आखिर 100 से ज़्यादा बच्चियों वाले बाल गृह से बाहर कैसे निकलीं मासूम?
Published : November 9, 2026 at 7:04 PM IST
तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु): एक सरकारी केयर होम (बाल गृह) में रहने वाली चार नाबालिग लड़कियां एक झील में नहाने के दौरान डूब गईं. सामाजिक रक्षा विभाग के तहत संचालित सरकारी केयर होम तिरुवन्नामलाई-पेरुमबक्कम रोड पर स्थित अनइपिरंथन गांव में है. इस केंद्र में सौ से अधिक लड़कियां रहती हैं और पढ़ाई करती हैं.
इस केयर होम के पीछे 'समुद्रम झील' है. तिरुवन्नामलाई जिले में हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण इस समय झील में काफी पानी भरा हुआ है. झील के कुछ हिस्से गहरे हैं और वहां कीचड़ जमा है.
बताया जाता है कि दीपावली के बाद, सोमवार 9 नवंबर की दोपहर केयर होम की 10 से अधिक लड़कियों का एक समूह झील वाले इलाके में गया था. उनमें से कुछ लड़कियां नहाने के लिए पानी में उतरीं. इसी दौरान अचानक विजयालक्ष्मी (16), अल्ली (14), भूमिका (13) और वल्लियम्माल (16) झील के गहरे हिस्से में चली गईं और डूबने लगीं.
यह देखकर केयर होम की एक स्टाफ तेनमोझी ने डूबती हुई लड़कियों को बचाने के लिए तुरंत झील में छलांग लगा दी. लेकिन, वह भी डूब गयीं. महिला स्टाफ और चारों लड़कियां की मौत हो गयी. आशंका जतायी जा रही है कि चारों छात्राओं और महिला स्टाफ झील के तल में मौजूद कीचड़ में फंस गईं होगीं.
घटना की सूचना मिलते ही तिरुवन्नामलाई वेस्ट पुलिस स्टेशन के अधिकारी जांच के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे. सभी शवों को बाहर निकाला गया और तिरुवन्नामलाई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस मौके पर मौजूद लोगों और केयर होम के प्रबंधन से पूछताछ कर इस घटना की जांच कर रही थी.
केयर होम में सौ से अधिक लड़कियों के रहने के बावजूद, उनमें से 10 से अधिक लड़कियां परिसर से बाहर निकलने और झील क्षेत्र तक पहुंचने में कैसे कामयाब रहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है. वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि जब लड़कियां झील में नहाने गई थीं, तब वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम थे या नहीं.
स्थानीय निवासियों ने संबंधित समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से लड़कियों की सुरक्षा और उनकी देखरेख की जांच करने की मांग की है. उन्होंने ऐसे केयर होम में सुरक्षा नियमों को मजबूत करने की भी मांग की है ताकि इस तरह की दुखद घटनाएं दोबारा न हों.
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