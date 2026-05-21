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तमिलनाडु कैबिनेट विस्तार: 23 मंत्रियों ने ली पद की शपथ, कांग्रेस के दो विधायक बने मंत्री

तमिलनाडु कैबिनेट विस्तार: 23 मंत्रियों ने ली पद की शपथ, कांग्रेस के दो विधायक बने मंत्री ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया. लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने 23 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. कांग्रेस की तरफ से दो विधायकों- राजेश कुमार एस और पी. विश्वनाथन - ने मंत्री पद की शपथ ली. TVK की तरफ से मंत्री बनाए गए विधायकों में श्रीनाथ, एस कमली, सी विजयलक्ष्मी और आर वी रंजीतकुमार शामिल हैं, जिन्होंने शुरू में मंत्री पद की शपथ ली. नए मंत्रियों की सूची श्रीनाथ कमली एस सी. विजयलक्ष्मी आर.वी. रंजीतकुमार विनोथ राजीव बी. राजकुमार वी. गांधीराज मथन राजा पी जेगादेश्वरी के राजेश कुमार एस (कांग्रेस पार्टी) एम. विजय बालाजी लोगेश तमिलसेल्वन डी विजय तमिलन पार्थिबन ए रमेश पी. विश्वनाथन (कांग्रेस पार्टी) कुमार आर थेन्नारासु के वी. संपत कुमार मोहम्मद फरवास जे डी. सरथकुमार एन. मैरी विल्सन विग्नेश के कांग्रेस विधायक ने शपथ के दौरान शुरू कर दी पार्टी नेताओं की तारीफ

किलियूर सीट से कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के दौरान, अचानक कांग्रेस नेताओं कामराज, राजीव गांधी और राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी. इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा, "यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है." राज्यपाल ने कहा कि वे अपनी लिखी हुई शपथ तक ही सीमित रहें. इसके बाद एक अधिकारी कुमार के पास आया और उनके सामने रखे लिखे हुए बयान की ओर इशारा किया. इसके बाद, उन्होंने शपथ पूरी की.