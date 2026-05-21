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तमिलनाडु कैबिनेट विस्तार: 23 मंत्रियों ने ली पद की शपथ, कांग्रेस के दो विधायक बने मंत्री

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपनी कैबिनेट में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें कांग्रेस कोटे से हैं.

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तमिलनाडु कैबिनेट विस्तार: 23 मंत्रियों ने ली पद की शपथ, कांग्रेस के दो विधायक बने मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 11:22 AM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया. लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने 23 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

कांग्रेस की तरफ से दो विधायकों- राजेश कुमार एस और पी. विश्वनाथन - ने मंत्री पद की शपथ ली. TVK की तरफ से मंत्री बनाए गए विधायकों में श्रीनाथ, एस कमली, सी विजयलक्ष्मी और आर वी रंजीतकुमार शामिल हैं, जिन्होंने शुरू में मंत्री पद की शपथ ली.

नए मंत्रियों की सूची

  1. श्रीनाथ
  2. कमली एस
  3. सी. विजयलक्ष्मी
  4. आर.वी. रंजीतकुमार
  5. विनोथ
  6. राजीव
  7. बी. राजकुमार
  8. वी. गांधीराज
  9. मथन राजा पी
  10. जेगादेश्वरी के
  11. राजेश कुमार एस (कांग्रेस पार्टी)
  12. एम. विजय बालाजी
  13. लोगेश तमिलसेल्वन डी
  14. विजय तमिलन पार्थिबन ए
  15. रमेश
  16. पी. विश्वनाथन (कांग्रेस पार्टी)
  17. कुमार आर
  18. थेन्नारासु के
  19. वी. संपत कुमार
  20. मोहम्मद फरवास जे
  21. डी. सरथकुमार
  22. एन. मैरी विल्सन
  23. विग्नेश के

कांग्रेस विधायक ने शपथ के दौरान शुरू कर दी पार्टी नेताओं की तारीफ
किलियूर सीट से कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के दौरान, अचानक कांग्रेस नेताओं कामराज, राजीव गांधी और राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी. इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा, "यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है." राज्यपाल ने कहा कि वे अपनी लिखी हुई शपथ तक ही सीमित रहें. इसके बाद एक अधिकारी कुमार के पास आया और उनके सामने रखे लिखे हुए बयान की ओर इशारा किया. इसके बाद, उन्होंने शपथ पूरी की.

कुछ मिनट बाद, सेलम दक्षिण से TVK विधायक ए विजय तमिलन पार्थिबन ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, मंच पर मौजूद पार्टी नेता और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की तारीफ करते हुए कहा, "वाझगा थलाइवर, वलर्गा तमिल" (नेता अमर रहें, तमिल तरक्की करें)".

श्रीपेरंबदूर से TVK विधायक, थेन्नारासु ने मंत्री पद की शपथ यह कहकर पूरी की कि वह पार्टी नेता और पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे.

कांग्रेस की सरकार में वापसी
तमिलनाडु में दशकों बाद कांग्रेस की सरकार में वापसी हुई है. इससे पहले कांग्रेस अलग-अलग समय पर DMK और AIADMK के साथ गठबंधन में रही, लेकिन दोनों पार्टियों ने कभी भी अपने साथियों को कैबिनेट में जगह नहीं दी.

आजादी के बाद भारत में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार 1967 में द्रविड़ नेता और DMK के फाउंडर सीएन अन्नादुरई ने बनाई थी, जब उन्होंने पार्टी को उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ शानदार जीत दिलाई थी.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को कहा था कि गुरुवार को कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन मंत्री पद की शपथ लेंगे.

TVK के टॉप लीडर और लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री, आधव अर्जुन ने बुधवार को कांग्रेस, VCK और IUML से सरकार में शामिल होने की अपील की और कहा कि यह मुख्यमंत्री विजय की इच्छा है.

विश्वनाथन मेलूर (मदुरै) से और राजेश कुमार किलियूर सेगमेंट (कन्याकुमारी) से जीते थे.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस 59 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल होगी, राजीव गांधी स्मृति दिवस पर ये दो विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

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