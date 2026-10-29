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तमिलनाडु कैबिनेट का फैसला, सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए बनेगा आयोग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ( X /@TNDIPR )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने के लिए एक आयोग के गठन को मंजूरी दी गई. इसके अलावा कैबिनेट ने आठ कंपनियों को इंडस्ट्रियल ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत देने और धर्म बदलकर मुसलमान बने लोगों के लिए आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका (Review Petition) फाइल करना का फैसला लिया है.

कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में तमिलनाडु के ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, जिसमें कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए आरक्षण से जुड़े 2024 के एक सरकारी ऑर्डर को रद्द कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जरूरी फैसले लिए जाने के बाद याचिका दायर की जाएगी.

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तमिलनाडु में एक सामाजिक न्याय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी, जिसमें जातिगत गणना और विभिन्न समुदायों की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन शामिल होगा. मंत्री ने कहा कि यह सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा की जा रही जनगणना के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि इस आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे, और इस प्रक्रिया में IAS अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले आयोग की संरचना और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने की संभावना है, जो शायद अगले साल फरवरी या मार्च के आसपास हो सकता है. पूर्व मंत्री अंबिल महेश की गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए, मंत्री निर्मल कुमार ने कहा, "DMK के शासन में, उन्होंने पार्टी फंड के नाम पर पैसे वसूले. उन्होंने उन मिशनरी स्कूलों से भी पैसे वसूले हैं जो 200 वर्षों से एजुकेशनल सर्विस दे रहे हैं. कई इंस्टीट्यूशन ने DMK की धमकी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराई है."