तमिलनाडु कैबिनेट का फैसला, सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए बनेगा आयोग
तमिलनाडु में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण में जातिगत गणना और विभिन्न समुदायों की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन शामिल होगा.
Published : October 29, 2026 at 4:53 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने के लिए एक आयोग के गठन को मंजूरी दी गई. इसके अलावा कैबिनेट ने आठ कंपनियों को इंडस्ट्रियल ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत देने और धर्म बदलकर मुसलमान बने लोगों के लिए आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका (Review Petition) फाइल करना का फैसला लिया है.
कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में तमिलनाडु के ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, जिसमें कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए आरक्षण से जुड़े 2024 के एक सरकारी ऑर्डर को रद्द कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जरूरी फैसले लिए जाने के बाद याचिका दायर की जाएगी.
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तमिलनाडु में एक सामाजिक न्याय सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी, जिसमें जातिगत गणना और विभिन्न समुदायों की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन शामिल होगा. मंत्री ने कहा कि यह सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा की जा रही जनगणना के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा.
मंत्री ने बताया कि इस आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे, और इस प्रक्रिया में IAS अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले आयोग की संरचना और अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने की संभावना है, जो शायद अगले साल फरवरी या मार्च के आसपास हो सकता है.
पूर्व मंत्री अंबिल महेश की गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए, मंत्री निर्मल कुमार ने कहा, "DMK के शासन में, उन्होंने पार्टी फंड के नाम पर पैसे वसूले. उन्होंने उन मिशनरी स्कूलों से भी पैसे वसूले हैं जो 200 वर्षों से एजुकेशनल सर्विस दे रहे हैं. कई इंस्टीट्यूशन ने DMK की धमकी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराई है."
मंत्री ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग चुनाव हार गए हैं. लोगों ने खुद उन्हें सजा दी है. उनसे बदला क्यों लिया जाना चाहिए? DMK के शासन में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए केस दर्ज नहीं किए जाते थे, बल्कि कोर्ट के आदेश के बाद ही केस दर्ज किए जाते थे. TVK पार्टी की सरकार में जिसने भी गलत काम किया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है.
उन्होंने आगे कहा, "गिंगी से लापता लड़की के मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. जेलों में और CCTV कैमरे लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं. जेल सेक्टर में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं. हम उन सबको सुधार रहे हैं. विजिटर्स को जेल में ऑनलाइन विजिट करने की इजाजत देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. कोयंबटूर और मदुरै में सेंट्रल जेल बनाई जा रही हैं. जेल में स्टाफ की कमी थी और हम उसे ठीक कर रहे हैं."
मंत्री निर्मल कुमार ने कहा, "तजंबूर इलाके में 600 एकड़ जमीन पर 30 साल से कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं. ये मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर फैसला लिया जाना चाहिए. कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में अध्ययन करने और एक्शन लेने का फैसला लिया गया है. तजंबूर की जमीन पर 3,000 परिवार रहते हैं. वहां शैक्षणिक संस्थान और अन्य चीजें हैं. उन लोगों को जमीन कैसे दी जाए, इस पर फैसला किया जाएगा."
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