बहुमत के करीब पहुंचे 'थलापति' विजय, क्या अब कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन की नहीं पड़ेगी जरूरत?
तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद विजय के विधायकों की संख्या बढ़कर 109 हो गयी. विधानसभा में बने नये समीकरण पर एस. हुसैन की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 3:14 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी 'तमिलनाडु वेत्री कड़गम' (TVK) ने उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन कर सूबे में सियासी पारा को गरमा दिया है.
मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीवेके को जीत मिली. अब, विधानसभा में TVK के विधायकों की संख्या 107 से बढ़कर 109 हो गई है. लेकिन इस जीत का असली रोमांच आंकड़ों में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उस सियासी खेल में है जो कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन चक्रव्यूह को तोड़ सकता है.
तमिलनाडु में सरकार का क्या है समीकरण
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में 107 सीटें जीतकर सत्ता में आई TVK ने कांग्रेस, वीसीके (VCK), आईयूएमएल (IUML) और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है. कांग्रेस और वीसीके सरकार में शामिल हैं. वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार को बाहर से बिना शर्त समर्थन दिया है.
हालांकि, यह समर्थन इतना आसान नहीं रहा है. कम्युनिस्ट पार्टियों ने हाल के दिनों में कई बार मुख्यमंत्री विजय को चेतावनी भरे लहजे में अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह सवाल तक उछाल दिया था कि क्या TVK को 'सत्ताधारियों का समर्थन चाहिए या कम्युनिस्टों का'. राजनीतिक विश्लेषक इसे विजय सरकार पर कम्युनिस्टों के एक बड़े राजनीतिक दबाव के रूप में देख रहे थे. लेकिन उपचुनावों के नतीजों ने पासा पलटना शुरू कर दिया है.
उपचुनाव के बारे में जानें
6 अक्टूबर को दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए थे. इसके बाद, 9 अक्टूबर को हुई मतगणना के अंत में, TVK की ओर से चुनाव लड़ने वाली मरगाथम कुमारवेल और सत्यभामा ने जीत हासिल की.
मदुरंतकम विधानसभा सीट से TVK की मरगाथम कुमारवेल को 74,048 वोट मिले. उन्होंने डीएमके के उम्मीदवार परांथामन को 20,040 वोटों के अंतर से हराया. धारापुरम विधानसभा सीट से TVK की सत्यभामा ने 66,841 वोट हासिल किए. उन्होंने डीएमके की उम्मीदवार एस. सुकन्या को 9,471 वोटों के अंतर से शिकस्त दी.
कैसे बदल सकता है समीकरण
तमिलनाडु में अभी भी 5 विधानसभा सीटें खाली हैं. विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया. अब, यह सीट खाली है. इसके अलावा पेरुंदुरई से जयकुमार, अंबासमुद्रम से इसाक्की सुब्बैया, विरालीमलई से सी. विजयभास्कर और करूर से एम.आर. विजयभास्कर ने इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया, जिससे ये सीटें खाली हो गईं.
फिलहाल इन सीटों पर अदालती मामलों के कारण कानूनी पेच फंसा हुआ है. लेकिन जैसे ही यह विवाद सुलझेगा और उपचुनाव होंगे. यदि TVK इन पांचों सीटों को जीत लेती है, तो उसके विधायकों का आंकड़ा 109 से छलांग लगाकर 114 पर पहुंच जाएगा.
बहुमत का जादुई आंकड़ा
तमिलनाडु विधानसभा में अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता होती है. यदि TVK सभी 5 सीटें जीत भी जाती है, तब भी वह 114 पर होगी, यानी बहुमत से 4 कदम दूर. साफ है कि TVK अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती. लेकिन, कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं. इस तरह से कांग्रेस किंगमेकर की भूमिका में रह सकता है.
कम्युनिस्टों से मुक्ति की ओर TVK
यह राजनीतिक गणित साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री विजय कम्युनिस्टों की शर्तों और उनके दबाव से पूरी तरह मुक्त होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. उपचुनाव की इन दो सीटों ने विजय को जो बूस्टर डोज दिया है, उसने यह तय कर दिया है कि तमिलनाडु की बैटिंग अब पूरी तरह 'थलापति' के इशारों पर होने वाली है.
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