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बहुमत के करीब पहुंचे 'थलापति' विजय, क्या अब कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन की नहीं पड़ेगी जरूरत?

मुख्यमंत्री विजय. (File) ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी 'तमिलनाडु वेत्री कड़गम' (TVK) ने उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन कर सूबे में सियासी पारा को गरमा दिया है.

मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीवेके को जीत मिली. अब, विधानसभा में TVK के विधायकों की संख्या 107 से बढ़कर 109 हो गई है. लेकिन इस जीत का असली रोमांच आंकड़ों में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उस सियासी खेल में है जो कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन चक्रव्यूह को तोड़ सकता है.