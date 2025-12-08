ETV Bharat / bharat

बिहार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, तमिलनाडु से आया ईमेल

नालंदा: बिहार के राजगीर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया है कि फैक्ट्री परिसर और कार्यालय में सात शक्तिशाली बम रखे रखे गए हैं, जिन्हें जल्द विस्फोट किया जाएगा. ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, बड़े पैमाने पर तलाशी: धमकी मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं है. राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ''ईमेल में अत्यंत भड़काऊ और गंभीर भाषा का इस्तेमाल किया गया है. फैक्ट्री परिसर में सीआईएसएफ और बम निरोधक दस्ते ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.''

ISI और DMK और चेन्नई के धार्मिक विवाद का जिक्रिक्र: राजगीर डीएसपी ने कहा कि, ''ईमेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK का नाम लिया गया है. साथ ही चेन्नई के एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का हवाला देकर भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई है. कई प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी संगठनों का भी जिक्र है. पुलिस का प्रारंभिक आकलन है कि यह धमकी दहशत फैलाने और साम्प्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश का हिस्सा हो सकती है.''

साइबर सेल को सौंपी जिम्मेदारी: केंद्रीय एवं राज्य जांच एजेंसियां, रक्षा मंत्रालय, जिला प्रशासन और नालंदा पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है. साइबर सेल को ईमेल की तकनीकी जांच सौंपी गई है. खुफिया विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है.

पहले भी मिल चुकी है ऐसी धमकी: सूत्रों के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस तरह की धमकी मिली हो. कुछ महीने पहले भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल आया था. उस समय भी बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई थी, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला था.

अफवाहों पर रोक की अपील: फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है. सीआईएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं. अधिकारियों ने कर्मचारियों व स्थानीय लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है. राजगीर डीएसपी ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है.