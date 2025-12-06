'तमिलनाडु के अयोध्या बनने में कुछ भी गलत नहीं': BJP
अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने डीएमके पर तीखा हमला किया है.
Published : December 6, 2025 at 7:54 PM IST
चेन्नईः तमिलनाडु की सियासत में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बयानों का दौर शुरू हो गया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. नागेंद्रन ने कहा है कि "तमिलनाडु के अयोध्या बनने में कुछ भी गलत नहीं है" और उन्होंने आगामी चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए भगवान राम के शासन जैसा जनादेश मांगा है.
शनिवार 6 दिसंबर को अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर दिए गए इस बयान ने सत्तारूढ़ DMK को प्रतिक्रिया देने का मौका दे दिया है. नागेंद्रन ने DMK और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पर सनातन धर्म को नष्ट करने के प्रयासों को लेकर भी तीखा हमला बोला है. इससे पहले नैनार नागेंद्रन ने राजाजी सलाई पर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की. बाद में, वहां मौजूद पत्रकारों से बात की.
नैनार नागेंद्रन ने कहा, "कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा तमिलनाडु को अयोध्या में बदलने की कोशिश कर रही है. अयोध्या इंग्लैंड या यूरोप में नहीं है. अयोध्या भारत में है. इसलिए, तमिलनाडु के अयोध्या बनने में कुछ भी गलत नहीं है. किसी भी स्थिति में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को तमिलनाडु में भगवान राम के शासन की तरह शासन करना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाया जाना चाहिए. हर कोई जानता है कि उसके पास एक दरगाह है. अदालत ने खुद उस जगह पर दीपक जलाने की अनुमति दी है. जहां दीपस्तंभ स्थित है, बिना दरगाह के पास गए. किसी भी मुसलमान ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है. इसमें धार्मिक अशांति का कोई कारण नहीं है."
नैनार नागेंद्रन ने कहा, "उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि वे सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे. मुझे लगता है कि उपमुख्यमंत्री का सपना सच नहीं होगा, चाहे कितनी भी उम्र बीत जाए. कोई भी सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं कर सकता है."
जब विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन के बारे में पूछा गया, तो नैनार नागेंद्रन ने कहा, "गठबंधन का भी अपना समय होता है, DMK के शासन के दिन गिने जा रहे हैं. DMK गठबंधन में निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति है. इसमें कोई संदेह नहीं है. यह ज्ञात नहीं है कि DMK कांग्रेस को कितनी सीटें देने जा रही है."
