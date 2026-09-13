चिकन बिरयानी के बैनर पर भगवान गणेश की तस्वीर; लोगों का आक्रोश देख, पुलिस ने तुरंत लिया ये बड़ा एक्शन!
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में गणेश चतुर्थी पर चिकन बिरयानी के विवादित विज्ञापन में भगवान गणेश की फोटो लगाने पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा.
Published : September 13, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 7:22 PM IST
तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): देश भर में जहां एक तरफ गणेश उत्सव की धूम है, वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बिरयानी दुकान के मालिक ने अपने स्पेशल ऑफर को बेचने के लिए विज्ञापन का एक ऐसा पोस्टर लगा दिया, जिसे देखकर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बैनर को हटवाया.
क्या है मामला
विनायक चतुर्थी के अवसर पर, तिरुनेलवेली शहर में वी.एम. चत्तिराम पुल के पास स्थित बिरयानी की दुकान ने 99 रुपये में 'अरेबिक-स्टाइल चिकन 65 बिरयानी' बेचने के ऑफर की घोषणा की थी. दुकान प्रबंधन ने बताया कि यह ऑफर केवल आज और कल (13 और 14 सितंबर) के लिए मान्य था. इस ऑफर का प्रचार करने के लिए उन्होंने दुकान के सामने एक बैनर लगाया था.
क्या है विवादित पोस्टर में
विज्ञापन बैनर पर तमिल भाषा में 'विनायक चतुर्थी स्पेशल' लिखा हुआ है. इसके ठीक नीचे बड़े अक्षरों में 'अरेबिक स्टाइल 65 बिरयानी' और उसकी कीमत '₹99' अंकित की गई है. बैनर के एक हिस्से में चिकन बिरयानी की एक बड़ी हांडी दिखाई दे रही है, जिसके ठीक पीछे भगवान गणेश की एक तस्वीर लगाई गई है. इस तस्वीर में गणपति के हाथ बिरयानी की हांडी के ठीक ऊपर इस मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, मानो वह तैयार बिरयानी को सजा (गार्निशिंग) रहे हों.
तनाव की स्थिति बन गयी
इस घटना की वजह से तिरुनेलवेली शहर के इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई थी. हालाकि, पुलिस ने मामले को संभाल लिया. खबरों के मुताबिक, पुलिस ने 'हिंदू मुन्नानी' के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि विज्ञापन को लेकर दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी.
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