ETV Bharat / bharat

चिकन बिरयानी के बैनर पर भगवान गणेश की तस्वीर; लोगों का आक्रोश देख, पुलिस ने तुरंत लिया ये बड़ा एक्शन!

सांकेतिक तस्वीर. ( Getty Image )