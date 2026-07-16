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सावधान! रंग-बिरंगा पापड़ खाने से हो सकती है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, तमिलनाडु सरकार ने लगाया बैन

तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों का उल्लंघन करके अत्यधिक मात्रा में रंग मिलाकर पापड़ बेचने के खिलाफ चेतावनी जारी की है.

Tamil Nadu coloured papad ban
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 7:02 PM IST

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चेन्नईः खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने तमिलनाडु में अत्यधिक रंगों का इस्तेमाल कर बेचे जाने वाले रंग-बिरंगे पापड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है. तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों, पर्यटन स्थलों और प्रदर्शनियों जैसी जगहों पर रंग-बिरंगे पापड़ बेचने और नियमों का उल्लंघन करके अत्यधिक मात्रा में रंग मिलाकर पापड़ बेचने के खिलाफ चेतावनी जारी की है.

तमिलनाडु की खान-पान संस्कृति में पापड़ (अपलम) की बहुत बड़ी भूमिका है. यहां के ज्यादातर रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को रोजाना के भोजन के साथ निश्चित रूप से पापड़ परोसते हैं. बाजार में पापड़ की कई वैरायटी उपलब्ध हैं. खासकर बच्चों को आकर्षित करने के लिए इन्हें अलग-अलग डिजाइन और रंगों में बेचा जाता है.

विभाग ने आगाह किया है कि अत्यधिक रंगों के इस्तेमाल से बने इन पापड़ों को खाने से पाचन की समस्याएं, किडनी को नुकसान और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, जो जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि इन रंग-बिरंगे पापड़ों को खाने वाले बच्चों को एलर्जी और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

विभाग ने लोगों को पारंपरिक रूप से उड़द की दाल और चावल से बने पापड़ खरीदने और खाने की सलाह दी है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि केवल नियमों के तहत तय मात्रा में रंग वाले पापड़ ही खाए जा सकते हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे बच्चों के लिए आकर्षक दिखने वाले रंग-बिरंगे पापड़ न खरीदें.

गौरतलब है कि हाल ही में तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कॉटन कैंडी और गोबी मंचूरियन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इसका कारण इनमें आकर्षक रंग के लिए मिलाया जाने वाला 'रोडामाइन-बी' (Rhodamine-B) नामक केमिकल था, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है.

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तमिलनाडु रंगीन पापड़ बैन
रंग बिरंगे पापड़ के नुकसान
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TAMIL NADU FOOD SAFETY DEPT
TAMIL NADU COLOURED PAPAD BAN

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