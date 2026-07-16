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सावधान! रंग-बिरंगा पापड़ खाने से हो सकती है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, तमिलनाडु सरकार ने लगाया बैन

चेन्नईः खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने तमिलनाडु में अत्यधिक रंगों का इस्तेमाल कर बेचे जाने वाले रंग-बिरंगे पापड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है. तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों, पर्यटन स्थलों और प्रदर्शनियों जैसी जगहों पर रंग-बिरंगे पापड़ बेचने और नियमों का उल्लंघन करके अत्यधिक मात्रा में रंग मिलाकर पापड़ बेचने के खिलाफ चेतावनी जारी की है.

तमिलनाडु की खान-पान संस्कृति में पापड़ (अपलम) की बहुत बड़ी भूमिका है. यहां के ज्यादातर रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को रोजाना के भोजन के साथ निश्चित रूप से पापड़ परोसते हैं. बाजार में पापड़ की कई वैरायटी उपलब्ध हैं. खासकर बच्चों को आकर्षित करने के लिए इन्हें अलग-अलग डिजाइन और रंगों में बेचा जाता है.

विभाग ने आगाह किया है कि अत्यधिक रंगों के इस्तेमाल से बने इन पापड़ों को खाने से पाचन की समस्याएं, किडनी को नुकसान और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, जो जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि इन रंग-बिरंगे पापड़ों को खाने वाले बच्चों को एलर्जी और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.