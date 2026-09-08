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तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा, DMK विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला

डीएमके विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई. जैसे ही स्पीकर जीसीडी (JCD) प्रभाकर ने मुख्यमंत्री की बातों को हटाने के खिलाफ फैसला सुनाया, डीएमके विधायकों के शोर-शराबे वाले नारे शुरू हो गए. कई डीएमके विधायक स्पीकर के पोडियम के सामने इकट्ठा हुए, अपनी मांग पर जोर दिया और नारे लगाते रहे. सदन के नेता केए सेंगोट्टैयन ने सदन के नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. आखिरकार, स्पीकर ने मार्शलों को उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया और उनके आदेश का पालन किया गया.

इससे पहले जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, डीएमके व्हिप ईवी वेलू ने सोमवार को विजय के संबोधन का जिक्र करते हुए मांग की कि ईडी (ED) के भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे मामलों पर मुख्यमंत्री के बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन है. वेलू ने सरकारिया कमीशन के रेफरेंस पर भी एतराज जताया और कहा कि कोई अपराध नहीं बनता. कानून मंत्री आर निर्मल कुमार ने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट और ED के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सीएम के बयान का बचाव किया और उस समय की DMK सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराया.

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा सत्र आज मंगलवार को भी जारी रहा. सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ. बता दें, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दस्तावेजों पर आधारित बयान को डीएमके (DMK) के विधायकों ने रिकॉर्ड से हटाने की मांग की और जमकर नारे लगाए. हंगामा करने की वजह से मुख्य विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया.

डीएमके विधायक ने की आलोचना

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के MLA और पार्टी व्हिप EV वेलू ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार और स्पीकर JCD प्रभाकर की आलोचना की. यह तब हुआ जब मार्शलों ने DMK विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया. यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (MISA) पर दिए गए बयान के विरोध में हो रहा था. वेलू ने स्पीकर के इस कदम को 'एक अलोकतांत्रिक सरकार की हद' बताया और कहा कि DMK राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक जायज मांग उठा रही थी.

राज्य की कानून-व्यवस्था पर मांगा जवाब

वेलू ने रिपोर्टर्स से कहा कि हमने तमिलनाडु में मौजूदा बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जवाब मांगा था, लेकिन CM ने मुद्दे को घुमा दिया और MISA एक्ट के बारे में बात की। सरकारिया कमीशन ने किसी को दोषी साबित नहीं किया; इसलिए, हमने स्पीकर से उन हिस्सों को हटाने के लिए कहा, लेकिन स्पीकर ने ऐसा करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने एक सही मांग उठाने पर हमें जबरदस्ती हाउस से निकाल दिया. यह एक अलोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक काम की हद है. DMK सरकार ने असली सरकार चलाई, लेकिन TVK रील सरकार चला रही है.

स्पीकर के चैंबर के बाहर धरना-प्रदर्शन

DMK ने मंगलवार को स्पीकर के चैंबर के बाहर धरना दिया, जिसमें सोमवार को असेंबली की कार्यवाही के दौरान विजय की बातों पर एतराज जताया गया. इस विरोध के कारण हाउस के अंदर रुकावट आई, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को DMK विधायकों को बाहर निकालने का निर्देश दिया. वेलू ने पहले असेंबली में एतराज जताया था, यह तर्क देते हुए कि जांच के तहत विजिलेंस केसों का जिक्र करना कानूनी परंपरा का उल्लंघन है.

परंपरा का किया उल्लंघन

उन्होंने कहा कि केस पढ़कर सुनाना परंपरा का उल्लंघन है. सोमवार को मुख्यमंत्री ने MISA और सरकारिया कमीशन के बारे में बात की थी. मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विजिलेंस केस पढ़ना परंपरा का उल्लंघन है. जांच के तहत केसों पर कमेंट नहीं किए जा सकते. स्पीकर JCD प्रभाकर ने MISA पर विजय की बातों को हटाने की DMK की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुख्यमंत्री ने उन मामलों का जिक्र किया था जिन पर सदन में पहले ही चर्चा हो चुकी थी.

गरमागरम टकराव हुआ

यह टकराव सोमवार को हुई गरमागरम बहस के बाद हुआ, जब विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को पिछली DMK सरकार के खिलाफ विजय के आरोपों का तुरंत जवाब देने की इजाजत नहीं मिलने पर DMK ने वॉकआउट कर दिया था. अपने भाषण के दौरान, विजय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मटेरियल, सरकारिया कमीशन का ज़िक्र किया और पिछली DMK सरकारों के दौरान कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार का जिक्र किया. DMK ने आरोपों को खारिज कर दिया है और उनके सबूतों के आधार पर सवाल उठाए हैं. PWD मंत्री आधव अर्जुन ने भी DMK पर उन्हें बोलने से रोकने के लिए बार-बार कार्यवाही में रुकावट डालने का आरोप लगाया.

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