तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: वेणुगोपाल ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए स्टालिन से मुलाकात की
यह मीटिंग सत्तारूढ़ डीएमके की लीडरशिप वाले अलायंस में पार्टियों के बीच सीट-शेयरिंग पर फाइनल बातचीत से पहले हो हुई.
Published : February 23, 2026 at 7:56 AM IST
चेन्नई: कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन से चेन्नई में उनके घर पर राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुलाकात की.
तमिलनाडु कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन टीएस सिंह देव भी मीटिंग में मौजूद थे. यह मीटिंग सत्तारूढ़ डीएमके की लीडरशिप वाले अलायंस में पार्टियों के बीच फाइनल सीट-शेयरिंग डिस्कशन से पहले हुई है. तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट सेल्वापेरुंथगई के ने कहा कि पार्टी आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके के साथ सीट-शेयरिंग फॉर्मूले पर बात करने के लिए तैयार है. सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि उनकी पार्टी सीट शेयरिंग और बातचीत के लिए डीएमके से बात करने को तैयार है.
इस बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के प्रेसिडेंट केएम कादर मोहिदीन ने सीट-शेयरिंग पर बातचीत के लिए डीएमके के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की और पार्टी के लिए पांच सीटों की मांग की. डीएमके ने सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में अलायंस पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई है.
सोमवार को एमएनएम मणिथानेया मक्कल काची और एमडीएमके (MDMK) के साथ बातचीत होनी है. इसके बाद डीएमके चुनाव क्षेत्र शेयरिंग कमेटी 26 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बातचीत करेगी. सूत्रों के मुताबिक डीएमके और कांग्रेस के बीच मतभेद पैदा हो गया है.
कांग्रेस का एक धड़ा डीएमके के साथ गठबंधन के पक्ष में है और दूसरा धड़ा टीवीके के साथ गठबंधन चाहता है. सीट-शेयरिंग के तरीकों को खत्म करने के लिए वेणुगोपाल 17 फरवरी को चेन्नई पहुंचे. उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस-डीएमके गठबंधन मजबूत है और लोगों की राय पार्टी का स्टैंड नहीं है.
स्टालिन और वेणुगोपाल के बीच मीटिंग रात 8.35 बजे शुरू हुई और करीब 45 मिनट तक चली. तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, केसी वेणुगोपाल और कनिमोझी ने करीब 10 मिनट तक अलग-अलग मीटिंग की. ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पसंदीदा लिस्ट पर चर्चा हुई.
सूत्रों ने कहा कि डीएमके सीट-शेयरिंग कमेटी के साथ कुछ दिनों में बातचीत शुरू होने के बाद कांग्रेस की सीटों की संख्या फाइनल हो जाएगी. एक्टर से नेता बने विजय की अपनी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के साथ एंट्री से तमिलनाडु चुनाव तीन-तरफा मुकाबले में बदलने की उम्मीद है. 2021 के विधानसभा चुनावों में डीएमके ने 133 सीटें जीती थीं.
कांग्रेस ने 18, पीएमके ने पांच, वीसीके ने चार और अन्य ने आठ सीटें जीती. डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA), जिसमें कांग्रेस शामिल थी ने कुल मिलाकर 159 सीटें जीती जबकि एनडीए ने 75 सीटें जीती, एआईएडीएमके 66 सीटों के साथ अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.