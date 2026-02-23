ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: वेणुगोपाल ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए स्टालिन से मुलाकात की

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (संगठन) केसी वेणुगोपाल ( ANI )

चेन्नई: कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन से चेन्नई में उनके घर पर राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुलाकात की. तमिलनाडु कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन टीएस सिंह देव भी मीटिंग में मौजूद थे. यह मीटिंग सत्तारूढ़ डीएमके की लीडरशिप वाले अलायंस में पार्टियों के बीच फाइनल सीट-शेयरिंग डिस्कशन से पहले हुई है. तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट सेल्वापेरुंथगई के ने कहा कि पार्टी आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके के साथ सीट-शेयरिंग फॉर्मूले पर बात करने के लिए तैयार है. सेल्वापेरुंथगई ने कहा कि उनकी पार्टी सीट शेयरिंग और बातचीत के लिए डीएमके से बात करने को तैयार है. इस बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के प्रेसिडेंट केएम कादर मोहिदीन ने सीट-शेयरिंग पर बातचीत के लिए डीएमके के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की और पार्टी के लिए पांच सीटों की मांग की. डीएमके ने सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में अलायंस पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई है. सोमवार को एमएनएम मणिथानेया मक्कल काची और एमडीएमके (MDMK) के साथ बातचीत होनी है. इसके बाद डीएमके चुनाव क्षेत्र शेयरिंग कमेटी 26 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बातचीत करेगी. सूत्रों के मुताबिक डीएमके और कांग्रेस के बीच मतभेद पैदा हो गया है.