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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, विजय ने राजग से गठबंधन की चर्चा पर विराम लगाया, पार्टी सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी

तमिलनाडु में टीवीके सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी ( ETV Bharat )

चेन्नई: जहाँ ईटीवी भारत ने पहले ही यह रिपोर्ट दी थी कि टीवीके के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है, वहीं अब टीवीके नेता विजय ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की बहुप्रतीक्षित तारीखों की घोषणा इस महीने की 15 तारीख की शाम 4:00 बजे की गई. चुनाव आयोग ने घोषणा की कि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 23 अप्रैल को होगा, जिसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी. हालांकि, सभी राजनीतिक दलों ने तारीखों की घोषणा से पहले ही चुनाव से जुड़ी अपनी गतिविधियां शुरू कर दी थी, लेकिन चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गरमा गया है. DMK और AIADMK के गठबंधन डीएमके के नेतृत्व वाला 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' जिसमें कांग्रेस, वीसीके, डीएमडीके, विभिन्न कम्युनिस्ट गुटों, एमडीएमके, एमएनएम और आईयूएमएल सहित बीस से ज्यादा पार्टियाँ शामिल हैं. आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. इसी तरह, विरोधी खेमा एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' भी बीजेपी, पीएमके, एएमएमके और तमिल मानिला कांग्रेस सहित आठ से ज्यादा पार्टियों के गठबंधन के साथ चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है. TVK और गठबंधन की गणनाएँ अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कजगम' (TVK) जो 2026 के विधानसभा चुनावों में एक नई दावेदार है और जिससे चुनावों पर गहरा असर पड़ने की उम्मीद है के साथ संभावित गठबंधन की रणनीतिक बढ़त का कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ अपने गठबंधन और सीटों के बँटवारे की बातचीत के दौरान बखूबी इस्तेमाल किया. नतीजतन एक समझौता हुआ जिसके तहत कांग्रेस को पिछले चुनावों की तुलना में तीन अतिरिक्त विधानसभा सीटें और साथ ही राज्यसभा की एक सीट आवंटित की गई. कांग्रेस द्वारा डीएमके के साथ अपने गठबंधन को आधिकारिक तौर पर पक्का कर लेने के बाद भी ऐसी कई अटकलें और बहसें सामने आती रही जिनमें कथित तौर पर पर्दे के पीछे चल रही ऐसी बातचीत का जिक्र था, जिसका मकसद किसी भी तरह टीवीके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के दायरे में लाना था. इफ़्तार कार्यक्रम में विजय के भाषण ने ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया.