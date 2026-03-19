तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, विजय ने राजग से गठबंधन की चर्चा पर विराम लगाया, पार्टी सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी
टीवीके प्रमुख विजय ने कहा कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. इस घोषणा से राज्य में राजनीति गरमा गई है.
Published : March 19, 2026 at 10:12 AM IST
चेन्नई: जहाँ ईटीवी भारत ने पहले ही यह रिपोर्ट दी थी कि टीवीके के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है, वहीं अब टीवीके नेता विजय ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की बहुप्रतीक्षित तारीखों की घोषणा इस महीने की 15 तारीख की शाम 4:00 बजे की गई. चुनाव आयोग ने घोषणा की कि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 23 अप्रैल को होगा, जिसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी. हालांकि, सभी राजनीतिक दलों ने तारीखों की घोषणा से पहले ही चुनाव से जुड़ी अपनी गतिविधियां शुरू कर दी थी, लेकिन चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गरमा गया है.
DMK और AIADMK के गठबंधन
डीएमके के नेतृत्व वाला 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' जिसमें कांग्रेस, वीसीके, डीएमडीके, विभिन्न कम्युनिस्ट गुटों, एमडीएमके, एमएनएम और आईयूएमएल सहित बीस से ज्यादा पार्टियाँ शामिल हैं. आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. इसी तरह, विरोधी खेमा एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' भी बीजेपी, पीएमके, एएमएमके और तमिल मानिला कांग्रेस सहित आठ से ज्यादा पार्टियों के गठबंधन के साथ चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है.
TVK और गठबंधन की गणनाएँ
अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कजगम' (TVK) जो 2026 के विधानसभा चुनावों में एक नई दावेदार है और जिससे चुनावों पर गहरा असर पड़ने की उम्मीद है के साथ संभावित गठबंधन की रणनीतिक बढ़त का कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ अपने गठबंधन और सीटों के बँटवारे की बातचीत के दौरान बखूबी इस्तेमाल किया. नतीजतन एक समझौता हुआ जिसके तहत कांग्रेस को पिछले चुनावों की तुलना में तीन अतिरिक्त विधानसभा सीटें और साथ ही राज्यसभा की एक सीट आवंटित की गई.
कांग्रेस द्वारा डीएमके के साथ अपने गठबंधन को आधिकारिक तौर पर पक्का कर लेने के बाद भी ऐसी कई अटकलें और बहसें सामने आती रही जिनमें कथित तौर पर पर्दे के पीछे चल रही ऐसी बातचीत का जिक्र था, जिसका मकसद किसी भी तरह टीवीके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के दायरे में लाना था. इफ़्तार कार्यक्रम में विजय के भाषण ने ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया.
TVK-NDA गठबंधन की अफवाहें जिन्होंने हलचल मचा दी
डीएमके के नेतृत्व वाले 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' में सीटों के बँटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है, और लगभग सात पार्टियों के साथ समझौते पहले ही पक्के हो चुके हैं. इसके अलावा, जहाँ कई अन्य पार्टियों के साथ सीटों के बँटवारे पर बातचीत अभी भी जारी है, वहीं टीवीके (तमिलगा वेट्री कज़गम) को एक मुख्य वजह बताया गया है कि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले 'नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस' (NDA) में सीटों के बँटवारे पर बातचीत अभी तक आधिकारिक तौर पर शुरू क्यों नहीं हुई है.
विभिन्न रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि विजय की 'तमिलगा वेट्री कझगम' को किसी भी तरह से एनडीए के दायरे में लाकर चुनाव लड़वाने के लिए बहुआयामी प्रयास चल रहे थे और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इस मामले पर विजय के साथ चर्चा भी की थी.
ईटीवी भारत ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी
जैसे ही मीडिया में यह खबरें फैलने लगी कि टीवीके एनडीए में शामिल होने वाला है, इस कदम के पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की अलग-अलग राय सामने आने लगी. इसी बीच ईटीवी भारत ने इस महीने की 13 तारीख को ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि विजय अपने फैसले पर अडिग हैं. अगर विजय, बीजेपी को 'वैचारिक विरोधी' घोषित करने के बाद एनडीए में शामिल होते हैं, तो इससे उनके पूरे राजनीतिक करियर पर संदेह की छाया पड़ जाएगी. ऐसा कदम 2031 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को एक बड़ा झटका देगा. इसलिए, फिलहाल एनडीए के साथ कोई गठबंधन नहीं है.'
TVK नेता विजय ने ईटीवी भारत की रिपोर्ट की पुष्टि की
रमजान के त्योहार के मौके पर तमिलगा वेट्री कजगम द्वारा आयोजित एक इफ़्तार पार्टी चेन्नई के पास मामल्लापुरम में हुई. इस मौके पर विजय ने साफ तौर पर कहा, 'शासन केवल टीवीके के नेतृत्व में ही स्थापित होगा. हम धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं, और हमारा उस रास्ते से हटने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है. हमारे रुख के बारे में तरह-तरह की अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं. मैं साफ कर देना चाहता हूँ. हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है. हमारा एकमात्र गठबंधन जनता के साथ है.' पिछले दस दिनों से चल रही उन तमाम रिपोर्टों के बीच कि तमिलगा वेट्री कजगम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल होगा, विजय ने अब आधिकारिक तौर पर इन दावों को खारिज कर दिया है और पुष्टि की है कि पार्टी सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.