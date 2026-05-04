तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर: TVK के प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री स्टालिन को हराया, जयललिता जैसा हुआ हाल
4 मई की सुबह मतगणना शुरू होने के बाद से ही टीवीके (TVK) उम्मीदवार वी.एस. बाबू कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए थे.
Published : May 4, 2026 at 4:52 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें विजय की पार्टी टीवीके (TVK) उम्मीदवार वी.एस. बाबू ने कड़े मुकाबले में हराया. यहां से एआईएडीएमके (AIADMK) की ओर से संथाना कृष्णन मैदान में थे.
सोमवार 4 मई की सुबह 8:00 बजे से मतगणना शुरू होने के बाद से ही टीवीके (TVK) उम्मीदवार वी.एस. बाबू कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए थे. मतगणना के 20वें राउंड की समाप्ति पर, स्टालिन को 1,77,756 वोट मिले थे. वहीं टीवीके (TVK) उम्मीदवार वी.एस. बाबू ने 1,82,382 वोट हासिल किए और लगभग 4,626 वोटों के अंतर से बढ़त बना ली. सिर्फ़ 4,000 वोटों की गिनती बाकी है, ऐसे में स्टालिन की हार पक्की हो गई है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी मुख्यमंत्री की हार का यह केवल दूसरा मौका है. इससे पहले 1996 के चुनावों में जयललिता ने बरगुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उन्हें डीएमके (DMK) उम्मीदवार ने हरा दिया था. उस वक्त जयललिता मुख्यमंत्री थीं.
Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is currently trailing from the Kolathur assembly seat.— ANI (@ANI) May 4, 2026
VS Babu of the newly formed Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) is leading from the seat with a margin of more than 7731 votes, according to the Election Commission of India trends pic.twitter.com/xfCTp5YxZr
DMK का गढ़ है कोलाथुर
आमतौर पर कोलाथुर को स्टालिन का गढ़ माना जाता है. एम.के. स्टालिन 2011 से कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे हैं. लगातार तीन बार इस क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद, वे इस बार यहां से चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे. इसलिए, उनका खुद पिछड़ जाना एक बड़े झटके के रूप में सामने आया है.
इससे पहले, कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के दौरान, एडप्पादी पलानीस्वामी और विजय दोनों ने ही स्थानीय समस्याओं को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है.
विपक्ष ने इस क्षेत्र में किसी भी उल्लेखनीय उच्च शिक्षण संस्थान या आईटी कंपनियों के न होने की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि इसके परिणामस्वरूप, यहां के निवासियों को इन जरूरी सेवाओं और अवसरों के लिए सेंट्रल चेन्नई या शहर के बाहरी इलाकों की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
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