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तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर: TVK के प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री स्टालिन को हराया, जयललिता जैसा हुआ हाल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए DMK और गठबंधन पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग करते हुए. यह तस्वीर 22 अप्रैल, 2026 की है. ( IANS )