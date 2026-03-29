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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: विजय पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, TVK उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

अभिनेता-राजनेता विजय ( ETV Bharat )

चेन्नई: अपने पहले चुनावी अभियान में, अभिनेता-राजनेता विजय ने रविवार को घोषणा की कि वह अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के लिए आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे. विजय और उनकी पार्टी का ये पहला चुनावी प्रयास होगा. विजय ने यहां नुंगमबक्कम के एक मशहूर होटल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की. सूची के मुताबिक, विजय (सी. जोसेफ विजय) दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे: चेन्नई पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट. पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने दूसरी सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम बताए, और उनकी कोर टीम के सभी सदस्यों को लिस्ट में जगह मिली. टीवीके महासचिव एन. आनंद चेन्नई त्यागराया नगर (टी. नगर) सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के कोषाध्यक्ष पी. वेंकटरमणन मायलापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन गोबिचेट्टीपलायम से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी के एक खास नेता अधव अर्जुन चेन्नई विल्लीवक्कम सीट से चुनाव लड़ेंगे.