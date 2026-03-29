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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: विजय पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, TVK उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

टीवीके चीफ विजय ने घोषणा की कि वह 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे.

Actor-politician Vijay
अभिनेता-राजनेता विजय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 2:59 PM IST

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चेन्नई: अपने पहले चुनावी अभियान में, अभिनेता-राजनेता विजय ने रविवार को घोषणा की कि वह अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के लिए आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे. विजय और उनकी पार्टी का ये पहला चुनावी प्रयास होगा.

विजय ने यहां नुंगमबक्कम के एक मशहूर होटल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की.

सूची के मुताबिक, विजय (सी. जोसेफ विजय) दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे: चेन्नई पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट. पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने दूसरी सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम बताए, और उनकी कोर टीम के सभी सदस्यों को लिस्ट में जगह मिली.

टीवीके महासचिव एन. आनंद चेन्नई त्यागराया नगर (टी. नगर) सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के कोषाध्यक्ष पी. वेंकटरमणन मायलापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन गोबिचेट्टीपलायम से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी के एक खास नेता अधव अर्जुन चेन्नई विल्लीवक्कम सीट से चुनाव लड़ेंगे.

यह दोहराते हुए कि चुनावी लड़ाई उनके "लोगों के गठबंधन टीवीके और स्टालिन सर के गठबंधन" के बीच है, उन्होंने सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाले गुट को सिर्फ "पैच-अप" बताया. उन्होंने कहा, "मैंने ऐसे लोगों को उम्मीदवार चुना है जो लोगों के साथ खड़े होंगे."

विजय ने टीवीके उम्मीदवारों को "लोगों का रखवाला" बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि विधायक ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लूटपाट करें. इसके बजाय, उन्होंने कहा, उन्हें "अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और हितों की रक्षा करने वाले रखवाले के तौर पर काम करना चाहिए.

युवाओं के लिए एक एजेंडा पेश करते हुए, जिसे उन्होंने "गारंटी" बताया, विजय ने वादा किया, और दूसरी बातों के अलावा, तमिलनाडु को ड्रग-फ्री बनाने के लिए कदम उठाने का वादा किया. उन्होंने क्लास 12 से पीएचडी तक 20 लाख रुपये तक के लोन पर बिना गारंटी के लोन की गारंटी दी जाएगी.

बता दें कि राज्य में 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होंगे.

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