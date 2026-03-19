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पलानीस्वामी दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे, एआईएडीएमके-भाजपा में सीट बंटवारे पर होगी चर्चा

चेन्नई : तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसी बीच ए. पलानीस्वामी गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे.

बताया जाता है पलानीस्वामी की नई दिल्ली में कई उच्चस्तरीय बैठकों की योजना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात प्रमुख है. इस बैठक के दौरान एआईएडीएमके और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दिया जा सकता है.

पलामीस्वामी के दौरे को दोनों दलों के गठबंधन को अंतिम रूप देने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है. चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के बाद राज्य में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं. हालांकि अब गठबंधन और सीट शेयरिंग को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने पर सभी का ध्यान है.

एक तरफ जहां सत्तारूढ़ डीएमके ने अपने सहयोगियों कांग्रेस और सीपीआई के साथ सीट बंटवारे को काफी हद तक पूरा कर लिया है. वहीं, एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन अभी तक अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित नहीं कर सका है.