ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में 10 अप्रैल 2026 को होंगे विधानसभा चुनाव ? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अभी से कर दी घोषणा

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन में राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. जिस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो सकता है.

Tamil Nadu Assembly Election will be held on 10 April 2026 BJP Nainar Nagendran surprise statement
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (X/ @NainarBJP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मपुरी (तमिलनाडु): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (Nainar Nagendran) ने कहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 10 अप्रैल 2026 को होंगे. उनके इस बयान पर नया विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही चुनाव तरीखों की घोषणा कर सकता है.

दरअसल, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नागेंद्रन चुनाव से पहले पूरे राज्य की यात्रा पर निकले हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने शनिवार रात को धर्मपुरी में एक जनसभा को संबोधित किया. अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री और पलाकोड विधायक के.पी. अनबझगन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया.

जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन ने कहा, "तमिलनाडु में 10 अप्रैल, 2026 को चुनाव होने वाले हैं. एडाप्पाडी पलानीस्वामी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेता हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गठबंधन में कितने लोग हैं. मायने यह रखता है कि यह किस तरह का गठबंधन है. यह गठबंधन इतना मजबूत है, जो जीत दिला सकता है."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार होगी. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु में एडाप्पाडी पलानीस्वामी के नेतृत्व में डबल इंजन की होगी, जिससे राज्य का विकास होगा. डबल इंजन वाली सरकार होने पर राज्य को विकास कार्यों के लिए केंद्र से ज्यादा धन मिलेगा. एडाप्पाडी पलानीस्वामी के पिछले कार्यकाल में केंद्र ने तमिलनाडु को 40 हजार करोड़ रुपये दिए थे.

उन्होंने कहा, "पिछले 5 वर्षों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोगों के लिए क्या किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया. पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को 14 लाख करोड़ रुपये दिए हैं."

भाजपा और अन्नाद्रमुक का गठबंधन मजबूत...
भाजपा नेता नागेंद्रन ने आगे कहा, "हमारा (भाजपा और अन्नाद्रमुक) गठबंधन डीएमके सरकार को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से बना है. यह गठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा. इस सरकार (द्रमुक) के दिन गिने जा रहे हैं. 10 अप्रैल को चुनाव होंगे, इसका मतलब है कि अगले 140 दिनों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है."

तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है. इस कवायद का सत्तारूढ़ डीएमके समेत अन्य दलों ने विरोध किया है और इसे गरीबों और पिछड़ों का वोट का अधिकार छीनने का प्रयास बताया है. डीएमके ने तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना में 2034 तक सत्ता में रहेगी कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION
TAMIL NADU ELECTION 2026
TAMIL NADU POLITICS
BJP NAINAR NAGENDRAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.