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Tamil Nadu Election Results: तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, रुझानों में विजय की TVK आगे निकली

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम ( Etv Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. अब तक आए रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने रुझानों में सत्तारूढ़ डीएमके और एआईएडीएमके को पीछे छोड़ दिया है. TVK 100 सीटों पर आगे चल रही है. डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन 65 सीटों पर आगे चल रहा है. करूर में शुरुआती रुझानों में AIADMK आगे चल रही है. AIADMK उम्मीदवार एमआर विजय भास्कर 1,556 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं. यहां टीवीके तीसरे नंबर है. इसी तरह, सेलम में शुरुआती राउंड की मतगणना में, TVK उम्मीदवार लक्ष्मणन आगे चल रहे हैं. तमिलनाडु में चुनाव परिणामों के रुझान एग्जिट पोल के आंकड़ों से उलट हैं. क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को आगे दिखाया गया था. जबकि टीवीके को बहुत कम आंका गया था. हालांकि, एक्सिस माय इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में TVK को आगे दिखा गया था. एग्जिट पोल में विजय की पार्टी TVK को 98-120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था. जबकि DMK गठबंधन को 92-100 सीटें और AIADMK गठबंधन को 22-32 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी.