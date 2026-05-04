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Tamil Nadu Election Results: तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, रुझानों में विजय की TVK आगे निकली

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में सभी 234 सीटों पर चुनाव कराए गए थे और 84.80 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई थी.

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 9:57 AM IST

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Updated : May 4, 2026 at 10:15 AM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. अब तक आए रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने रुझानों में सत्तारूढ़ डीएमके और एआईएडीएमके को पीछे छोड़ दिया है. TVK 100 सीटों पर आगे चल रही है. डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन 65 सीटों पर आगे चल रहा है.

करूर में शुरुआती रुझानों में AIADMK आगे चल रही है. AIADMK उम्मीदवार एमआर विजय भास्कर 1,556 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं. यहां टीवीके तीसरे नंबर है. इसी तरह, सेलम में शुरुआती राउंड की मतगणना में, TVK उम्मीदवार लक्ष्मणन आगे चल रहे हैं.

तमिलनाडु में चुनाव परिणामों के रुझान एग्जिट पोल के आंकड़ों से उलट हैं. क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को आगे दिखाया गया था. जबकि टीवीके को बहुत कम आंका गया था.

हालांकि, एक्सिस माय इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में TVK को आगे दिखा गया था. एग्जिट पोल में विजय की पार्टी TVK को 98-120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था. जबकि DMK गठबंधन को 92-100 सीटें और AIADMK गठबंधन को 22-32 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी.

रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए TVK नेता फेलिक्स गेराल्ड (Felix Gerald) ने कहा कि "हमें भरोसा है कि हम जीतेंगे. हम बहुत खुश हैं. हमें इसकी उम्मीद थी. तमिलनाडु के लोग बदलाव चाहते थे, वे AIADMK और DMK से तंग आ चुके हैं - जिन्होंने उन्हें लूटा. इसीलिए लोग TVK को चुन रहे हैं. हमारे नेता विजय सीधे तमिलनाडु के लोगों से बात करते हैं..."

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर चुनाव कराए गए थे और 84.80 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जो राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा है. राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है.

DMK ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. दूसरी तरफ, AIADMK ने 167 सीटों पर, BJP ने 27 सीटों पर, पट्टाली मक्कल काची (PMK) ने 18 सीटों पर, और टीटीवी दिनाकरन की AMMK ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा.

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम : रुझानों में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर

Last Updated : May 4, 2026 at 10:15 AM IST

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