तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग, नेताओं के साथ CEC की बैठक

मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुरुवार को चेन्नई के एमआरसी नगर स्थित एक निजी होटल में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की.

Gyanesh Kumar Tamil Nadu Visit
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 8:26 PM IST

चेन्नईः तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराया जाना चाहिए. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से यह अनुरोध किया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई के एमआरसी नगर स्थित एक निजी होटल में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की.

इस बैठक में राज्य स्तरीय पार्टियों DMK, AIADMK, DMDK, नाम तमिलर और विदुथलाई थिरुथाईगल के साथ-साथ राष्ट्रीय दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने हिस्सा लिया. बैठक में, राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने विभिन्न मांगें रखीं, जिनमें अंतिम मतदाता सूची से छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करने और चुनाव एक ही चरण में कराना शामिल था.

बैठक के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने कहा, "चुनाव एक ही चरण में होने चाहिए. त्योहारों के दौरान चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए. चुनाव पूरी तरह ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए. द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसे बड़े दल मतदाताओं को उपहार बांट रहे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए."

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थंगाबालू ने कहा, "चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से संचालित होनी चाहिए. अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी कई पात्र मतदाताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है. चुनाव अधिकारियों के पास मौजूद मतदाता सूची मान्यता प्राप्त दलों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए. वोट प्रतिशत में विसंगतियां देखी जा रही हैं, हमने जोर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हमने एक ही समय पर और एक ही चरण में चुनाव कराने को कहा है."

पूर्व मंत्री जयकुमार ने कहा, "हमने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने विचार बता दिए हैं. हमने सभी मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने की मांग की है. मतदान के दौरान किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए."

पूर्व मंत्री ने कहा- "इस बात की संभावना को देखते हुए कि असामाजिक तत्व मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी कर सकते हैं या फर्जी मतदान कर सकते हैं, इसे रोकने के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ पहले से ही निरोधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि चुनाव अधिकारी पूरी तरह से निष्पक्ष रहें. इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया को एक ही चरण में किया जाना चाहिए."

