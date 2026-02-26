ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग, नेताओं के साथ CEC की बैठक

चेन्नईः तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराया जाना चाहिए. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से यह अनुरोध किया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई के एमआरसी नगर स्थित एक निजी होटल में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की.

इस बैठक में राज्य स्तरीय पार्टियों DMK, AIADMK, DMDK, नाम तमिलर और विदुथलाई थिरुथाईगल के साथ-साथ राष्ट्रीय दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने हिस्सा लिया. बैठक में, राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने विभिन्न मांगें रखीं, जिनमें अंतिम मतदाता सूची से छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करने और चुनाव एक ही चरण में कराना शामिल था.

बैठक के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने कहा, "चुनाव एक ही चरण में होने चाहिए. त्योहारों के दौरान चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए. चुनाव पूरी तरह ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए. द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसे बड़े दल मतदाताओं को उपहार बांट रहे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए."

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थंगाबालू ने कहा, "चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से संचालित होनी चाहिए. अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी कई पात्र मतदाताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है. चुनाव अधिकारियों के पास मौजूद मतदाता सूची मान्यता प्राप्त दलों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए. वोट प्रतिशत में विसंगतियां देखी जा रही हैं, हमने जोर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हमने एक ही समय पर और एक ही चरण में चुनाव कराने को कहा है."