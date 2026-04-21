ओवैसी ने स्टालिन को दिया समर्थन, DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट देने की अपील की
ओवैसी ने तमिलनाडु के वोटर्स से 23 अप्रैल को डीएमके और उसके गठबंधन कैंडिडेट को वोट देकर उनकी जीत पक्की करने की अपील की.
Published : April 21, 2026 at 1:19 PM IST
हैदराबाद: एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु के सभी मतदाताओं से डीएमके और उसके गठबंधन को विजयी बनाने के लिए उन्हें वोट देने का आग्रह किया.
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परसों होने वाला है. चुनावी मैदान में चार-तरफा मुकाबला है. इसमें डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन, एनटीके और टीवीके शामिल हैं. जनता बड़ी बेसब्री से चुनाव के दिन का इंतजार कर रही है, ताकि पता चल सके कि इस चुनाव में कौन विजयी होगा और सत्ता पर काबिज होगा.
जैसे-जैसे चुनाव प्रचार का दौर खत्म होने को है वैसे ही नेताओं ने प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है. ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के लीडर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को अपना समर्थन दिया है.
अपने सोशल मीडिया पेज पर जारी एक वीडियो में उन्होंने तमिलनाडु के सभी वोटर्स से रिक्वेस्ट की है कि वे एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले डीएमके गठबंधन के पक्ष में अपना कीमती वोट दें और उसके सभी कैंडिडेट्स की जीत पक्की करें. यह उम्मीद जताते हुए कि एम.के. स्टालिन एक बार फिर लोगों के सपोर्ट से सरकार बनाएंगे और यह दोहराते हुए कि एआईएमआईएम ने पहले ही डीएमके को अपना सपोर्ट देने का वादा किया है. उन्होंने वोटर्स से 23 अप्रैल को डीएमके और उसके गठबंधन कैंडिडेट को वोट देकर उनकी जीत पक्की करने की अपील की.
विशेष रूप से वानीयमबाड़ी के लिए समर्थन का अनुरोध किया गया, जहां सैयद फारूक डीएमके गठबंधन के हिस्से के तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. इस बीच 'I.N.D.I.A.' गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और डीएमके उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगे.
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया. इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन के समर्थन में प्रचार किया.