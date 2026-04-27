मतदान के बाद हवाई किराए में भारी इजाफा, मदुरै-चेन्नई का टिकट छह गुना महंगा, यात्री परेशान
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद चेन्नई से जाने वाली फ्लाइट में काफी अधिक महंगा हो जाने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई.
Published : April 27, 2026 at 5:29 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही, जो लोग अपने होमटाउन से चेन्नई वापस जाने के लिए फ्लाइट से जा रहे थे, उनकी भीड़ की वजह से हवाई किराए आसमान छू रहे हैं. हालत यह है कि कहीं दोगुना तो मदुरै-चेन्नई हवाई किराया छह गुना से अधिक हो गया है.
हालांकि उनमें से ज़्यादातर लोग सड़क और ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ से चेन्नई आने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है. रविवार रात से ही थूथुकुडी, मदुरै, त्रिची और कोयंबटूर से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट्स में यात्रियों की भीड़ लगी हुई है.
ज़्यादातर फ़्लाइट टिकट बिक जाने के कारण, यात्रियों के पास कुछ ही एयर टिकट बचे हैं जिनकी कीमत सामान्य से तीन गुना ज़्यादा है. थूथुकुडी-चेन्नई रूट का स्टैंडर्ड हवाई किराया आमतौर पर 5,354 रुपये होता है, लेकिन रविवार रात से सोमवार सुबह तक यह बढ़कर 17,089 रुपये हो गया.
इसी तरह, मदुरै-चेन्नई हवाई किराया, जो आमतौर पर 5,099 रुपये रहता है, इसी समय के दौरान बढ़कर 32,508 रुपये हो गया है. इसके अलावा, त्रिची-चेन्नई हवाई किराया रविवार रात से सोमवार सुबह तक आम तौर पर 4,551 रुपये से बढ़कर 14,310 रुपये हो गया है. इसी दौरान कोयंबटूर-चेन्नई टिकट की कीमत भी 4,634 रुपये से बढ़कर 11,149 रुपये हो गई है.
फ्लाइट के किराए में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की वजह से उन लोगों को बहुत मुश्किल हो गई है, जो वोट डालने के बाद अपने होमटाउन से चेन्नई वापस आने का प्लान बना रहे थे.
बता दें कि मतदान 23 अप्रैल को एक ही चरण में संपन्न हो गया था, जिसमें रिकॉर्ड 85.15 प्रतिशत मतदान हुआ जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है. वहीं वोटों की गिनती 4 मई को होगी, इसलिए स्ट्रांग रूम में कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं.
ये भी पढ़ें- फ्लाई91 फ्लाइट आसमान में 40 मिनट चक्कर लगाती रही, यात्री दहशत में आ गए