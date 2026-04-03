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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: भाजपा ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची, अन्नामलाई का नाम गायब

भाजपा की सूची जारी, अन्नामलाई का नाम नहीं ( ETV Bharat )

चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक अपने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. खास बात यह है कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के.अन्नामलाई का नाम इस सूची में नहीं है. अन्नामलाई ने कथित तौर पर अपनी सहयोगी एआईएडीएमके द्वारा पार्टी को दिए गए चुनाव क्षेत्रों से नाखुशी जताने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया. दिग्गजों ने बढ़त बनाई

अन्नामलाई को बाहर रखने के बावजूद, भाजपा ने खास इलाकों में अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व राज्यपाल को मैदान में उतारा है. सबसे अहम नामों में केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन का नाम शामिल है. इन्हें अवनाशी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो पार्टी के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते हैं. वहीं पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन को मायलापुर से उम्मीदवार बनाया गया है. मौजूदा विधायक और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वनथी श्रीनिवासन, अपनी पिछली कोयंबटूर दक्षिण सीट छोड़कर कोयंबटूर (उत्तर) से चुनाव लड़ेंगी.