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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: भाजपा ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची, अन्नामलाई का नाम गायब

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।.

BJP releases list, Annamalai's name missing
भाजपा की सूची जारी, अन्नामलाई का नाम नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
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चेन्नई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक अपने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. खास बात यह है कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के.अन्नामलाई का नाम इस सूची में नहीं है. अन्नामलाई ने कथित तौर पर अपनी सहयोगी एआईएडीएमके द्वारा पार्टी को दिए गए चुनाव क्षेत्रों से नाखुशी जताने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया.

दिग्गजों ने बढ़त बनाई
अन्नामलाई को बाहर रखने के बावजूद, भाजपा ने खास इलाकों में अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व राज्यपाल को मैदान में उतारा है.

सबसे अहम नामों में केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन का नाम शामिल है. इन्हें अवनाशी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो पार्टी के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते हैं. वहीं पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन को मायलापुर से उम्मीदवार बनाया गया है.

मौजूदा विधायक और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वनथी श्रीनिवासन, अपनी पिछली कोयंबटूर दक्षिण सीट छोड़कर कोयंबटूर (उत्तर) से चुनाव लड़ेंगी.

सूची में शामिल अन्य उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं

  • 6 अवाडी – एम. राजसिम्हा महिंद्रा (एम. अश्विनकुमार)
  • 25 मायलापुर – डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन
  • 56 थल्ली – डॉ. नागेश कुमार
  • 63 तिरुवन्नामलाई – सी. एलुमलाई
  • 92 रासिपुरम (SC) – डॉ. एस.डी. प्रेमकुमार
  • 100 मोडकुरिची – कीर्तिका शिवकुमार
  • 108 उधगमंडलम – भोजराजन
  • 114 तिरुप्पुर (दक्षिण) – एस. थंगराज
  • 168 तिरुवारुर – गोवी चंद्रु
  • 174 तंजावुर – एम. मुरुगानंदम
  • 178 गांधारवकोट्टई (SC) – सी. उदयकुमार
  • 180 पुदुकोट्टई – एन. रामचंद्रन
  • 183 अरंथंगी – कविता श्रीकांत
  • 185 तिरुपत्तूर – के.सी. थिरुमारन
  • 187 मनामदुरई (SC) – पोन वी. बलागणपति
  • 192 मदुरै दक्षिण – प्रो. पी. राम श्रीनिवासन
  • 204 सत्तूर – नैनार नागेन्द्रन
  • 211 रामनाथपुरम – जीबीएस के. नागेन्द्रन
  • 215 तिरुचेंदूर – केआरएम राधाकृष्णन
  • 220 वासुदेवनल्लूर (SC) – अनंतन अय्यासामी
  • 228 राधापुरम – एस.पी. बालकृष्णन
  • 230 नागरकोइल – एम.आर. गांधी
  • 231 कोलाचेल – टी. शिवकुमार
  • 232 पद्मनाभपुरम – पी. रमेश
  • 233 विलावनकोड – एस. विजायदभारणी

रणनीतिक स्थित निर्धारण
राज्य भाजपा प्रमुख नैनार नागेंद्रन पहली बार सत्तूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. सूची में यह भी कन्फर्म किया गया है कि एस. विजयधरणी, जो हाल ही में कांग्रेस से शामिल हुई हैं, अपने मजबूत गढ़ विलावनकोड से चुनाव लड़ेंगी. तमिलनाडु में गुरुवार, 23 अप्रैल, 2026 को चुनाव होंगे, और चुनाव परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किए जाएंगे.

पार्टी ने मुझे प्रचार की जिम्मेदारी दी है : अन्नामलाई
वहीं दूसरी तरफ केरल के कन्नूर में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के अन्नामलाई ने कहा, "... इस चुनाव में, मेरा रोल पूरे तमिलनाडु में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है. अभी, पार्टी ने मुझे 7 तारीख तक पुडुचेरी और केरल में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है. 7 तारीख से 23 तारीख तक, मुझे पूरे तमिलनाडु में सभी भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है. पार्टी ने मुझे यही जिम्मेदारी दी है. मैं वह जिम्मेदारी पूरी करूंगा."

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