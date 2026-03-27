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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: एआईएडीएमके ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

चेन्नई : तमिलनाडु में विपक्षी दल एआईएडीएमके ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें कुछ विधायकों को बरकरार रखा गया है.

इस सूची में कई पूर्व मंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) महासचिव के. पलानीस्वामी ने 127 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिनमें तिरुनेलवेली विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जहां से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने 2021 के चुनावों में जीत हासिल की थी.

एआईएडीएमके ने इस निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता थंजई एन. गणेशराज को उतारा है. इससे पहले नागेंद्रन ने कहा था कि वे विरुधुनगर जिले की सत्तूर सीट से चुनाव लड़ेंगे.

पूर्व राज्य मंत्री बी. वी. रमना को तिरुवल्लूर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक, पोलाची वी. जयरामन को पोलाची से फिर से मैदान में उतारा गया है. मदुरंथकम से पार्टी विधायक मरगदम कुमारवेल फिर से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का नेतृत्व कर रही एआईएडीएमके 169 सीट पर चुनाव लड़ रही है.