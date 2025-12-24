ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 : AIADMK और BJP नेताओं ने सीटों को लेकर किया मंथन

बैठक से पहले AIADMK और BJP के नेता एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में एआईएडीएमके और भाजपा नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है. विधानसभा के आम चुनाव में कुछ ही महीने शेष रहने से राज्य में चुनावी बुखार चढ़ चुका है. दोनों बड़ी पार्टियों, डीएमके और एआईएडीएमके ने अपने गठबंधन का हिसाब-किताब शुरू कर दिया है और चुनाव की तैयारी तेज़ कर दी है. एआईएडीएमके समेत पार्टियों को भी होने वाले उम्मीदवारों से आवेदन मिलने शुरू हो गए हैं. भाजपा ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चेन्नई भेजा, जिन्हें पिछले हफ्ते तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज घोषित किया गया था. केंद्रीय मंत्री का दौरा और तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी

तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा पहले ही हो चुकी है, इसलिए भाजपा चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल के साथ मंगलवार को तमिलनाडु पहुंचे. वे तमिलनाडु में गठबंधन का चेहरा एआईएडीएमके के साथ सीट शेयरिंग, राज्य के राजनीतिक हालात और गठबंधन में नई पार्टियों को शामिल करने जैसे राजनीतिक रूप से जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहां आए. इस बीच, श्रीलंका में मौजूद विदेश मंत्री जयशंकर ने चक्रवात 'दितवाह' से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका में पुनर्निर्माण के कामों के लिए भारत की तरफ से चार हजार करोड़ रुपये की मदद दी. वहीं दूसरी तरफ मंगलवार सुबह श्रीलंकाई नेवी ने रामेश्वरम के 10 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया. तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की घटना, जबकि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री चुनावी गठबंधन पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु में थे और विदेश मंत्री श्रीलंका में थे, एक बड़ा विवाद बन गया है. एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) - पीयूष गोयल मीटिंग

इन विवादों के बीच, राज्य के चुनाव इंचार्ज बनाए जाने के बाद पहली बार तमिलनाडु पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भाजपा चुनाव कमेटी ने चेन्नई में भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर कमलालयम में चुनाव से जुड़ी कोर कमेटी की बैठक की. इस बैठक के तुरंत बाद, वे एआईएडीएमके के सीनियर नेताओं की एक टीम से मिले, जिसका नेतृत्व पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) कर रहे थे. चेन्नई के एमआरसी नगर में एक प्राइवेट स्टार होटल में हुई इस राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन, वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद मेनन, तमिलिसाई सुंदरराजन, वनथी श्रीनिवासन और अन्य महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे. हालांकि, तमिलनाडु के राजनीतिक हालात, जमीनी हकीकत और गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान भाजपा की तरफ से सिर्फ छह और एआईएडीएमके की तरफ से पांच लोगों ने हिस्सा लिया. आधिकारिक जारी की गई तस्वीरों से यह साफ है कि होटल में मौजूद दोनों तरफ के किसी भी दूसरे लीडर ने इन बातचीत में हिस्सा नहीं लिया.