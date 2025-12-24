तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 : AIADMK और BJP नेताओं ने सीटों को लेकर किया मंथन
विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएडीएमके और भाजपा नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत ने राज्य में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है.
Published : December 24, 2025 at 1:47 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में एआईएडीएमके और भाजपा नेताओं के बीच पहले दौर की बातचीत ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है.
विधानसभा के आम चुनाव में कुछ ही महीने शेष रहने से राज्य में चुनावी बुखार चढ़ चुका है. दोनों बड़ी पार्टियों, डीएमके और एआईएडीएमके ने अपने गठबंधन का हिसाब-किताब शुरू कर दिया है और चुनाव की तैयारी तेज़ कर दी है.
एआईएडीएमके समेत पार्टियों को भी होने वाले उम्मीदवारों से आवेदन मिलने शुरू हो गए हैं. भाजपा ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चेन्नई भेजा, जिन्हें पिछले हफ्ते तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज घोषित किया गया था.
केंद्रीय मंत्री का दौरा और तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी
तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा पहले ही हो चुकी है, इसलिए भाजपा चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल के साथ मंगलवार को तमिलनाडु पहुंचे. वे तमिलनाडु में गठबंधन का चेहरा एआईएडीएमके के साथ सीट शेयरिंग, राज्य के राजनीतिक हालात और गठबंधन में नई पार्टियों को शामिल करने जैसे राजनीतिक रूप से जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहां आए.
इस बीच, श्रीलंका में मौजूद विदेश मंत्री जयशंकर ने चक्रवात 'दितवाह' से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका में पुनर्निर्माण के कामों के लिए भारत की तरफ से चार हजार करोड़ रुपये की मदद दी.
वहीं दूसरी तरफ मंगलवार सुबह श्रीलंकाई नेवी ने रामेश्वरम के 10 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया. तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की घटना, जबकि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री चुनावी गठबंधन पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु में थे और विदेश मंत्री श्रीलंका में थे, एक बड़ा विवाद बन गया है.
एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) - पीयूष गोयल मीटिंग
इन विवादों के बीच, राज्य के चुनाव इंचार्ज बनाए जाने के बाद पहली बार तमिलनाडु पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भाजपा चुनाव कमेटी ने चेन्नई में भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर कमलालयम में चुनाव से जुड़ी कोर कमेटी की बैठक की.
इस बैठक के तुरंत बाद, वे एआईएडीएमके के सीनियर नेताओं की एक टीम से मिले, जिसका नेतृत्व पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) कर रहे थे.
चेन्नई के एमआरसी नगर में एक प्राइवेट स्टार होटल में हुई इस राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन, वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद मेनन, तमिलिसाई सुंदरराजन, वनथी श्रीनिवासन और अन्य महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे.
हालांकि, तमिलनाडु के राजनीतिक हालात, जमीनी हकीकत और गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान भाजपा की तरफ से सिर्फ छह और एआईएडीएमके की तरफ से पांच लोगों ने हिस्सा लिया.
आधिकारिक जारी की गई तस्वीरों से यह साफ है कि होटल में मौजूद दोनों तरफ के किसी भी दूसरे लीडर ने इन बातचीत में हिस्सा नहीं लिया.
एआईएडीएमके और भाजपा नेताओं ने क्या चर्चा की?- जानकारी सामने आई है कि एआईएडीएमके और भाजपा नेताओं के बीच मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा पहले से मौजूद पार्टियों और शामिल होने की उम्मीद वाली पार्टियों, जैसे पीएमके, डीएमडीके, एएमएमके और ओपीएस गुट के लिए सीटों का बंटवारा शामिल था.
खास तौर पर, यह बताया गया कि बातचीत के शुरुआती दौर में यह तय हुआ कि एआईएडीएमके 170 सीटों पर और भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसी तरह, मीडिया में कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगर पीएमके नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन में शामिल होती है तो उसे 23 सीटें देने, डीएमडीके और एएमएमके अगर गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें छह-छह सीटें देने और ओपीएस गुट को तीन सीटें देने पर चर्चा हुई.
हालांकि, एआईएडीएमके सूत्रों का कहना है कि शुरुआती बातचीत के दौरान ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई. खास बात यह है कि पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) , ओपीएस गुट और टीटीवी दिनाकरन को एआईएडीएमके में दोबारा शामिल करने के खिलाफ अपने रुख पर अड़े हुए हैं.
जब पूछा गया कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस बैठक में क्या चर्चा की, तो एआईएडीएमके के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने तमिलनाडु के मौजूदा राजनीतिक हालात, जमीनी हकीकत और सरकारी कर्मचारियों और जनता के बीच रूलिंग डीएमके के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर विस्तार में चर्चा की.
एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) का रणनीतिक कदम
एडप्पादी पलानीस्वामी ने पीयूष गोयल को बताया है कि वे आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पिछले चुनावों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) का हिस्सा रही पार्टियों को एक साथ लाकर एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं. इस इच्छा के साथ ही एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) ने केंद्रीय मंत्री को एक बहुत ज़रूरी बात भी बताई.
जानकारी सामने आई है कि एडप्पादी पलानीस्वामी (EPS) ने पीयूष गोयल से कहा कि केंद्र सरकार को डीएमके के छह खास मंत्रियों के खिलाफ मामलों में कार्रवाई तेज करनी चाहिए, जो चुनाव के मैदान में एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि डीएमके की चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर असर पड़े.
ओपीएस गुट की नाराजगी
चुनावों को लेकर एआईएडीएमके और भाजपा के बीच आधिकारिक शुरुआती बातचीत चल रही थी, वहीं कल चेन्नई में ओ.पन्नीरसेल्वम (OPS) के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके अधिकार पुनर्प्राप्ति संघ के जिला सचिव की एक बैठक भी हुई.
बैठक में बोलते हुए, पूर्व मंत्री वैथिलिंगम ने एडप्पादी पलानीस्वामी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि " एआईएडमएमके इस समय एक माला की तरह है जो बंदर के हाथ में आ गई है. वहीं ओपीएस ने बैठक में भरोसा जताते हुए कहा, "हमारा एकमात्र मकसद एडप्पादी पलानीस्वामी को हराना है. थाई महीना आने पर रास्ता खुल जाएगा."
राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि अगर एडप्पादी पलानीस्वामी ने कल की बातचीत के दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन में ओपीएस ग्रुप को शामिल करने के बारे में केंद्रीय मंत्री से सच में सलाह ली होती, तो ओपीएस ने एडप्पादी पलानीस्वामी की इतनी कड़ी आलोचना नहीं की होती.
