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तमिलनाडु : सरकारी नौकरियों में तमिल माध्यम से शिक्षित लोगों को प्राथमिकता, राज्यपाल ने कानून में संशोधन को दी मंजूरी

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कानून में उस संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तमिल माध्यम से पढ़ाई करने वालों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी. तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में तमिल माध्यम से पढ़े-लिखे लोगों को प्राथमिकता देने के लिए 2010 में एक कानून लाया गया, जिसके तहत उन्हें 20 प्रतिशत सीधी नियुक्ति दी जाती है. इस कानून के आधार पर, तमिल माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई. इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि संबंधित व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में है और उसने किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है. इसे रोकने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, वे तमिल में पढ़ाई करने के आधार पर प्राथमिकता पाने के हकदार नहीं हैं. इसके बाद, पिछले साल विधानसभा में एक संशोधन बिल पास किया गया था, जिसमें तमिल भाषा में पूरी शिक्षा प्राप्त करने वाले नए सरकारी कर्मचारियों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत प्राथमिकता देने का प्रावधान था. इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था. अब राज्यपाल अर्लेकर ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है. संशोधित कानून के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में तमिल-शिक्षित लोगों के लिए आरक्षित प्राथमिकता वाली रिक्ति पर पहले ही प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जा चुका है, तो वह उसी तरह की प्राथमिकता वाली रिक्ति के लिए दोबारा प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता.