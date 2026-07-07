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तमिलनाडु और हिताची एनर्जी के बीच समझौता, 1000 लोगों को मिलेगी प्रीमियम नौकरी

इस मौके पर उद्योग मंत्री एस कीर्तना, मुख्य सचिव एम साईकुमार, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस विजयकुमार, वैद्य एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO दीपक जैकब, हिताची इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणु नुगारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कार्तिक कृष्णमूर्ति और सीनियर सरकारी अधिकारी मौजूद थे.

समझौते के मुताबिक, हिताची ग्रुप अगले पांच वर्षों में दो बड़ी विस्तार परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा. इन दोनों विस्तार परियोजनाओं से 1,000 हाई-एंड टेक्निकल नौकरियां पैदा होंगी, जिससे राज्य में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पेशेवरों के लिए उच्च-वेतन वाली नौकरी के मौके मिलेंगे.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक्स पोस्ट में कहा, "1000 करोड़ रुपये के निवेश में, 1000 लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली नौकरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, पोरूर में स्थित हिताची एनर्जी टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की विस्तार परियोजना, और चेंगलपट्टू में स्थित हिताची एनर्जी इंडिया कंपनी की उत्पादन विस्तार परियोजना, इन परियोजनाओं के लिए एक समझ समझौते पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए."

चेन्नई के पास पोरुर में हिताची एनर्जी टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और चेंगलपट्टू में हिताची एनर्जी इंडिया के विस्तार के लिए उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित एक इवेंट के दौरान मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय की मौजूदगी में सचिवालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

चेन्नई: हिताची एनर्जी ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के साथ 1,000 करोड़ रुपये की विस्तार परियोजना (Expansion Project) के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया. इसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास और टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है.

TASMAC कर्मचारियों की सैलरी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी

वहीं, एक अन्य बड़े फैसले में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के कर्मचारियों की सैलरी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी और ESI मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा. चेन्नई सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए आबकारी मंत्री विग्नेश ने कहा, "जब से तमिलनाडु में टीवीके सरकार आई है, मुख्यमंत्री के निर्देश के हिसाब से TASMAC के प्रशासन में कई बदलाव किए गए हैं. हमने हर बोतल पर 10 रुपये ज्यादा चार्ज करने, रात 12 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद शराब की गैर-कानूनी बिक्री पर रोक लगा दी है."

उन्होंने कहा कि जब सोशल मीडिया पर यह जानकारी प्रसारित होती है कि कुछ शराब की दुकानें ज्यादा चार्ज कर रही हैं, तो हम अगले दिन जांच करते हैं और गलती करने वालों को निलंबित करके कार्रवाई करते हैं. ऐसे में, TASMAC के कर्मचारियों ने सही सैलरी बढ़ाने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सैलरी बढ़ाई जाती है, तो ऐसी दिक्कतों में पड़ने की जरूरत कम हो जाएगी. कर्मचारियों ने शराब की क्रेट उतारने के लिए अलग से फीस, बिजली का बिल और दुकान का किराया देने जैसी कई मुश्किलों के बारे में भी बताया. इसके बाद, क्रेट उतारने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनियों से मदद लेने के लिए कदम उठाए गए हैं. बिजली के बिल के लिए भी जल्द ही एक अलग प्रक्रिया लागू की जाएगी. किराए से जुड़े मामलों की भी जांच की जाएगी और उन्हें हल किया जाएगा.

सैलरी में बढ़ोतरी

पहली बार मुख्यमंत्री विजय ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया है और 25 प्रतिशत सैलरी बढ़ोतरी का आदेश दिया है. इसके अनुसार, असिस्टेंट सेल्समैन की सैलरी 14,340 रुपये से बढ़ाकर 17,925 रुपये की जा रही है. सेल्समैन की सैलरी 15,530 रुपये से बढ़ाकर 19,413 रुपये की जा रही है. सुपरवाइजर की सैलरी 17,850 रुपये से बढ़ाकर 22,313 रुपये की जा रही है. सैलरी बढ़ोतरी अगस्त से लागू होगी.

इस बढ़ोतरी से सरकार पर 110.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. इससे TASMAC कर्मचारियों का कुल सालाना सैलरी खर्च 553.72 करोड़ रुपये हो जाएगा.

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