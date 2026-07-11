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'वंदे मातरम नहीं गाएंगे', तमिलनाडु के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने गृह मंत्रालय के सॉन्ग प्रोटोकॉल को खारिज किया

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के नए निर्देश का तमिलनाडु की सत्ताधारी गठबंधन सरकार ने विरोध किया है. नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार राष्ट्रगान (नेशनल सॉन्ग) से पहले 'तमिल थाई वाझथु' गाने की अपनी पुरानी परंपरा जारी रखेगी और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने से मना कर देगी.

गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को जारी एक आदेश में, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम गाने और बजाने के लिए प्रोटोकॉल तय किए. उन राज्यों का जिक्र करते हुए जो आधिकारिक कार्यक्रमों में अपना राज्य गीत भी गाते हैं, मंत्रालय ने कहा कि जब भी कोई स्टेट सॉन्ग(राजकीय गीत), नेशनल सॉन्ग (राष्ट्रीय गीत) और नेशनल एंथम (राष्ट्रगान) के साथ गाया या बजाया जाएगा, तो पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा.

इस शब्द ने तमिलनाडु में राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जहां पारंपरिक रूप से सरकारी कामों की शुरुआत में तमिल थाई वाझ्थु का इस्तेमाल किया जाता है. विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) के सांसद डी रविकुमार ने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा कि, वे लोग नेशनल सॉन्ग नहीं गाएंगे. हम पहले अपना राज्य गीत गाएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान. राष्ट्रगान सिर्फ गवर्नर के कार्यक्रमों के दौरान ही गाया जाता है."

इस विवाद ने उसी तरह के विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है जो मई में एक्टर से नेता बने विजय के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के दौरान हुआ था, जब राज्य के पुराने रिवाज से हटकर, पहले वंदे मातरम बजाया गया, उसके बाद जन गण मन, और आखिर में तमिल थाई वाज़्थु गाया गया. इस सीन की डीएमके के गठबंधन नेताओं ने कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि तमिल प्रार्थना गीत हमेशा पहले बजाया जाना चाहिए.

विरोध के बाद विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाया कि सरकारी कामों में राष्ट्रगान से पहले तमिल थाई वाज्थु बजाया जाएगा. टीवीके सरकार को कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) का समर्थन प्राप्त है.

हालांकि, संवैधानिक एक्सपर्ट एसपी सिंह ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगान से जुड़े प्रोटोकॉल का एक जैसा पालन करना चाहिए. सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.