AIADMK विधायक एमआर विजयभास्कर का इस्तीफा, TVK में हो सकते हैं शामिल!
विधायक एमआर विजयभास्कर के इस्तीफे के साथ ही विधानसभा में एआईएडीएमके की संख्या घटकर 41 हो गई है.
Published : June 29, 2026 at 2:07 PM IST
चेन्नई : पूर्व मंत्री और एआईएडीएमके विधायक एम.आर.विजयभास्कर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. वे करूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने विजयभास्कर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.
एआईएडीएमके विधायक एमआर विजयभास्कर सोमवार को सचिवालय गए और विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद इस्तीफा स्वीकार कर लिया.
Chennai, Tamil Nadu: AIADMK leader and Karur MLA M.R. Vijayabaskar has resigned from the Tamil Nadu Legislative Assembly. He personally met Assembly Speaker J.C.D. Prabhakar and submitted his resignation letter, which has been accepted. With Vijayabaskar's resignation, he becomes… pic.twitter.com/8k3IpMD0Ri— IANS (@ians_india) June 29, 2026
इस मामले के बारे में एक बयान में स्पीकर ने कहा, "विधानसभा के नियम 21 के अनुसार, करूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एमआर विजयभास्कर ने अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दे दिया है. क्योंकि जमा किया गया इस्तीफा विधान सभा नियम के रूल 22 के तहत सही क्रम में है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं."
एमआर विजयभास्कर के इस्तीफे के साथ, तमिलनाडु में खाली सीटों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. मुख्यमंत्री विजय, जिन्होंने चेन्नई पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी, ने त्रिची ईस्ट सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था.
एआईएडीएमके छोड़ने वाले पांचवें विधायक
इसी तरह, मरागाथम कुमारवेल (मदुरंथकम), एस. जयकुमार (पेरुंदुरई), और पी. सत्यभामा (धारापुरम) जो एआईएडीएमके के टिकट पर जीते थे, ने 25 मई को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गए.
इसके अलावा, अंबासमुद्रम निर्वाचन क्षेत्र के विजेता इसाकी सुब्बैया ने 26 मई को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गए.
इसके अलावा, पूर्व मंत्री सी. विजयभास्कर जो विरालिमलाई निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे और एडप्पादी पलानीस्वामी के विरोधी गुट से थे ने 16 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह जल्द ही टीवीके में शामिल होने वाले हैं.
इस पृष्ठभूमि में, करूर निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले एआईएडीएमके विधायक एम.आर. विजयभास्कर ने सोमवार अपने पद से इस्तीफा दे दिया. नतीजतन, विधानसभा में एआईएडीएमके के विधायकों की संख्या घटकर 41 हो गई है, जबकि विधानसभा में खाली सीटों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.
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