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तमिलनाडु: थेनी जेल में उपद्रव, पुलिसकर्मियों पर हमलाकर 17 कैदी भागे, 4 पकड़े गये, ढूंढने को 17 टीमें बनाई

तमिलनाडु के थेनी सब-जेल से भागे कैदी ( ETV Bharat )

थेनी: तमिलनाडु के थेनी जिले के एक जेल से 17 कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए. बताया जाता है कि एक कैदी ने सीने में दर्द का नाटक किया. उसके प्राथमिक उपचार के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे जिसके बाद कैदियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और एक-एक कर 17 कैदी फरार हो गए. पुलिस तुरंत एक्शन में आई, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया और 4 कैदियों को सघन तलाशी के बाद पकड़ लिया गया.

जिला जेल थेनी जिले में अंदीपट्टी के पास थेक्कमपट्टी इलाके में है. इस जेल में थेनी, मदुरै, डिंडीगुल और दूसरे इलाकों के अंडरट्रायल कैदी हैं. कल (26 अक्टूबर) रात करीब 10 बजे, 17 कैदियों ने जेल गार्ड पर हमला किया और थेक्कमपट्टी जेल से भाग गए. थेनी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रवीण गौतम को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने खुद थेक्कमपट्टी जेल का दौरा किया और जांच की.

इसके बाद दक्षिणी जोन के आईजी विजयेंद्र बिटारी ने भी जेल का दौरा किया और जेल गार्ड से घटना के बारे में पूछताछ की. इसके बाद दक्षिणी जोन के आईजी विजयेंद्र बिटारी ने मीडिया से बात की. उस समय उन्होंने कहा, 'हमें जानकारी मिली कि रात करीब 10.20 बजे थेक्कमपट्टी जेल से कैदी भाग गए हैं. उन्हें पकड़ने के लिए 17 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है. जंगल वाले इलाके से पकड़े गए कैदी भागे हुए 17 कैदियों में से मदुरै के पेरुंगुडी के प्रवीण नाम के एक कैदी को पुलिस ने जेल के पास जंगल वाले इलाके से पकड़ा और जेल ले आई. पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि वे जेल से कहां भागने वाले थे. शुरुआती पूछताछ में पता चला कि भागे हुए कैदियों में से एक ने दौरा पड़ने का नाटक किया था. फिर पता चला कि कुल 17 कैदी जेल गार्ड पर हमला करने के बाद भाग गए, जो दौरा पड़ने वाले व्यक्ति को फर्स्ट एड देने आए थे. सार्वजनिक वाहनों की गहन जांच की गई