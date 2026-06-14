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BJP की सहयोगी पार्टी ने दिया झटका, NDA से अलग हुई

चेन्नई: तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को झटका लगा है. तमिल मनीला कांग्रेस (TMC) पार्टी के नेता जीके वासन ने बीजेपी नीत NDA से नाता तोड़ लिया है. वासन की पार्टी अब एनडीए से अलग हो गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को छोड़ने का फैसला पार्टी को मजबूत करने के मकसद से आपसी सहमति से लिया गया.

तमिल मनीला कांग्रेस की कार्यकारी समिति (Executive Committee) की बैठक रविवार को चेन्नई के एग्मोर में हुई. इसकी अध्यक्षता पार्टी नेता जीके वासन ने की. बैठक में राज्य के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के सदस्य और पार्टी की विभिन्न शाखाओं के प्रमुख शामिल हुए.

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जीके वासन ने कहा, "तमिल मनीला कांग्रेस आंदोलन को शुरू हुए 12 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे लक्ष्य अधूरे हैं. हम अभी तक पार्टी के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं. हमारी पार्टी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कामयाब नहीं हुई, और न ही हमारे गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिले."

450 पदाधिकारियों ने अलग होने के पक्ष में राय दी

वासन ने कहा कि हालांकि चुनाव के दौरान गठबंधन जरूरी होते हैं, लेकिन इसका हिस्सा बनने से अक्सर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं. बैठक में शामिल 600 लोगों में से 450 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी कि तमिल मनीला कांग्रेस को जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग से काम करना चाहिए. इसलिए, तमिल मनीला कांग्रेस अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है. हमारे उनके साथ दोस्ताना रिश्ते हैं; हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए NDA से अलग हो रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हमारे BJP और AIADMK दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन तमिल मनीला कांग्रेस अब NDA का हिस्सा नहीं है. BJP या AIADMK के साथ हमारा कोई मतभेद या झगड़ा नहीं है. गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, और तमिल मनीला कांग्रेस गठबंधन में तालमेल बनाए रखने की एक मिसाल है.