इमली चोको को पेटेंट मिला: एक इंजीनियर की सफलता की कहानी, जिसने 600 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया
Published : January 3, 2026 at 5:23 PM IST
बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी जिले के बैलाहोंगल के एक इंजीनियर ने इमली चोको के लिए पेटेंट हासिल कर लिया है, जिसे हम सबने बचपन में खाया है. बैलाहोंगला के गिरीश हलसगी पेशे से इंजीनियर हैं. उन्होंने बैलाहोंगल चोको को देश और विदेश में बेचकर ग्लोबल स्टेटस दिलाया है.
इसके अलावा, उनका सपना है कि भविष्य में इसे एक बड़ा बिजनेस बनाया जाए. बैलाहोंगला के गिरीश हलसगी ने इसके लिए अपने टैलेंट का काफी इस्तेमाल किया. उन्होंने इस चोको के बिजनेस को शुरू करने, स्थनायी महिलाओं को रोजगार देना चाहते थे. सबसे बढ़कर, इमली की ताकत को दुनिया तक पहुंचाने का उन्होंने पक्का इरादा किया था.
गिरिश को अब अपनी 9 साल की कड़ी मेहनत का फल मिला है. उनकी 'इमली चोको' मिठाई को इंडियन पेटेंट ऑफिस ने 25 अप्रैल, 2025 को पेटेंट करा लिया. इसके साथ ही, गिरीश हलसगी ने इमली चोको के लिए पेटेंट पाने वाले 'पहले भारतीय' होने का गौरव भी हासिल किया है.
आज की पीढ़ी को शायद इमली के चमत्कारी इलाज का महत्व का पता न हो लेकिन हमारे पूर्वजों को इसका महत्व पता था. इसलिए वे इमली का ज्यादा से ज्यादा खाने में इस्तेमाल करते थे. अब जब इसकी कीमत कम हो गई है, तो बैलाहोंगला शहर के शतगारा चाला के रहने वाले गिरीश हलसागी ने इमली चोको को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का पक्का इरादा किया है. वह इसमें सफल भी हो रहे हैं.
रिटायर्ड टीचर महादेवप्पा और वीरम्मा के तीसरे बेटे गिरीश ने 2002 में बसवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, बगलाकोट से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. लोग कहते हैं कि, गिरीश जन्मजात जीनियस हैं. अपने टैलेंट से वह देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में करोड़ों-करोड़ों की सैलरी कमा सकते थे और लग्जरी लाइफ जी सकते थे. लेकिन उन्होंने लग्जरी लाइफ को ठुकरा कर अपने होमटाउन बैलाहोंगला में रहकर एक बड़ा बिजनेस बनाने की ठानी.
उन्होंने सबसे पहले पेपर बैग बनाना शुरू किया. गिरीश इसमें खास तौर पर सफल रहे. उसके बाद फिर इमली चोको बनाने लगे और लगातार एक्सपेरिमेंट के बाद उसका पेटेंट हासिल किया और एक ऐसा काम किया जिससे पूरा देश उनकी तरफ देखने लगा. उनके इस सफर में उनकी पत्नी ने कदम-कदम पर साथ दिया.
चोको के लिए आकर्षक पैकेजिंग
आप आमतौर पर चिगाली को स्टिक या चम्मच में देखते हैं. लेकिन, गिरीश ने अपनी 'इमली चोको' कुकीज को चॉकलेट के आकार में रंगीन एल्युमिनियम पेपर का इस्तेमाल करके छोटे-छोटे बॉक्स में आकर्षक तरीके से पैक किया है. उन्होंने इसे ऐसा बनाया है कि लोग देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं. वैसे गिरीश, स्टेट-लेवल फेस्टिवल और दूसरी जगहों पर एग्जिबिशन में स्टॉल लगाते हैं. उनके स्टॉल पर बच्चे और बड़े हर कोई वहां आकर चोको को खाता है. बच्चे प्यार से गिरिश को चोको अंकल भी कहते हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए गिरिश ने कहा कि, उनके इलाके में इमली के पेड़ बहुत हैं. लेकिन, उन्होंने एक किताब में पढ़ा था कि इमली को वो कीमत नहीं मिल रही है जिसका वो हकदार है. उसके बाद, उन्होंने सोचा, क्यों न इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए और 2016 में रिसर्च शुरू किया. ॉ
दुनिया में कई कंपनियां इमली बनाती हैं. लेकिन, उन्होंने सोचा कि इसे कैसे करना है. करीब साढ़े चार साल उन्होंने इमली पर एक्सपेरिमेंट किया. इस बीच उन्होंने एक प्रोसेस सेट तैयार किया और एक प्रोडक्ट बनाया. इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के मकसद से उन्होंने 2021 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया.
लगातार कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि पिछले साल 25 अप्रैल को उन्हें चोको इमली का पेटेंट मिल गया. यह भारत में इमली के लिए उनका पहला प्रोसेस पेटेंट है. अब तक उन्होंने इमली बनाने के लिए करीब 60 लाख रुपये का लोन लिया है.
उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन स्कीम (PMFME) के तहत 30 लाख रुपये का लोन मिला. उन्होंने पेटेंट लेने में मैंने 4 लाख रुपये खर्च किए. गिरिश ने इसका नाम इमली चोको रखा. उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को एल्युमिनियम पेपर में अच्छे से पैक किया. पहले तो लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब पेटेंट मिला तो इसकी वैल्यू का लोगों को एहसास हुआ.
विदेशों में चोको का एक्सपोर्ट
गिरिश ने बताया कि, मुर्गोड, रुद्रपुर और बैलहोंगला तालुक के दूसरे गांवों से किसान इमली घर लाते हैं. फिर इसे छीलकर साफ करते हैं. चोको बनाने के लिए इमली, नमक, काली मिर्च, गुड़, जीरा का इस्तेमाल किया जाता है.
उन्होंने कहा कि, इमली चोको को अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जर्मनी समेत करीब 17 देशों में भेजा जा रहा है. इसी तरह भारत में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के लोगों ने चोको का स्वाद चखा है. उन्होंने कहा कि, पेटेंट मिलने से इमली चोको की डिमांड काफी बढ़ गई है.
उन्होंने बताया कि, पेटेंट मिलने से पहले वह हर साल 3 से 4 क्विंटल चोको बेच रहे थे. अब जब पेटेंट मिला है तो उन्होंने सिर्फ दो महीने में 1.5 क्विंटल चोको बेच दिया है. इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी तैयार किया है. कस्टमर इसके जरिए ऑर्डर करते हैं. या वे सीधे कॉल करके ऑर्डर करते हैं. उसके बाद उन्हें कूरियर से चोको भेजा जाता है. विदेशों से भी ऑर्डर आते हैं.
उन्होंने कहा कि, चोको 10 रुपये, 50 रुपये, 250 रुपये तक की पैकिंग में मिलता है. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से, गिरिश ने आशा होम एम्प्लॉयमेंट के तहत 9 महिलाओं को काम दिया है. गिरिश ने कहा कि, बहुत से लोग कहते हैं कि सभी को 'थिंक लोकल-गो ग्लोबल' करना चाहिए. लेकिन वे इसे सच कर रहे हैं.
600 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकराया दिया
अपने इस सपने को सच करने के लिए गिरिश ने 600 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकराया दिया . SSLC में फर्स्ट, PUC बायोलॉजी में टॉपर, इंजीनियरिंग में अपने डिपार्टमेंट में टॉपर गिरिश को 2013-14 में, एक कंपनी ने उनके टैलेंट की वजह से उन्हें 600 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था जिसे उन्होंने उसे ठुकरा दिया. उनका कहना है कि, 600 करोड़ रुपये बहुत होते हैं लेकिन उनका सपना हजार करोड़ का है. उन्होंने कहा कि, सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए. साथ ही इंसान को एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि, उन्हें नहीं पता कि वे इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि, वे बैलाहोंगला में एक एमएनसी कंपनी खोलना चाहते हैं.
गिरिश ने बताया कि, दुनिया में सबसे ज्यादा इमली भारत में उगाई जाती है. बैलाहोंगला तालुका में भी इमली बहुत अधिक उगाई जाती है. इंटरनेशनल लेवल पर इमली के लिए करीब 60 पेटेंट मिले हैं. जिनमें से 55 जापान और अमेरिका में हैं. वहीं, भारतीयों के पास सिर्फ पांच पेटेंट हैं.
उन्होंने कहा कि, जैसा कि कहा जाता है, घर के पीछे का पौधा दवा नहीं होता, इमली को बहुत नजरअंदाज़ किया गया है. इसलिए, उन्होंने 'इमलीचोको चिगाली' बनाया. इस इरादे से कि दुनिया हमारी तरफ़ देखे.
चॉको खाने के क्या फायदे हैं? गिरिश हलसगी ने बताया
लोग पूछ सकते हैं कि गिरिश के बनाए चॉको में क्या खास है. इस पर वह कहते हैं कि, वे चॉको को पारंपरिक तरीके से बनाते हैं. उनके बनाए चॉको खाने से पाचन और भूख बढ़ती है. यह कब्ज दूर करने में असरदार है. यह इम्यूनिटी बढ़ाता है. यह फैट बर्न करने और वजन कम करने में मदद करता है. साथ ही यह मुंहासों को कंट्रोल करता है और स्किन का ग्लो बढ़ाता है.
गिरिश का कहना है कि, यह बालों का झड़ना और सफेद होना रोकने में मदद करता है. यह प्रेग्नेंट महिलाओं में जी मिचलाना और उल्टी कम करता है. यह गठिया या जोड़ों के दर्द, खांसी, सर्दी और कफ से जुड़ी दूसरी बीमारियों में असरदार है. उन्होंने कहा कि, इसी तरह, चोको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो ब्लैडर की बीमारी, पेट दर्द, खून साफ करने, लिवर की सुरक्षा और पीलिया के लिए रामबाण इलाज है. यह सब आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने साबित किया है.
इमली का महत्व जानें
गिरिश हलसगी ने कहा, "हर इंसान के सही डाइजेशन के लिए शाद जूस और शाद लिक्विड बहुत जरूरी हैं. हमने इन्हीं शाद जूस और शाद लिक्विड का इस्तेमाल करके चोको तैयार किया है. रोजाना चोको खाने से डाइजेशन बेहतर होता है. इससे कब्ज नहीं होता. अब लोगों की सोच बन गई है कि महंगे फल बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन, लोग इमली का महत्व नहीं जानते, जो बिना किसी खर्च के नैचुरली उगती है. इसलिए, हम इसके फायदे फैलाने का काम कर रहे हैं. मैं यह नहीं कह रहा कि आप हमारा चोको खाएं. लेकिन, इमली ज़्यादा इस्तेमाल करें,"
पति की कामयाबी में पत्नी का साथ
गिरीश हलसगी की पत्नी आशा ने कहा, "आशा होम एम्प्लॉयमेंट कंपनी में 10 औरतें हैं, और मैं चोको बनाने से लेकर पैकिंग तक हर चीज में अपने पति की मदद करती हूं. मैं एग्जिबिशन में भी जाती हूं. वहां बच्चे हमें चोको आंटी और चोको अंकल कहते हैं. अब जब हमें पेटेंट मिल गया है, तो मैं बहुत खुश हूं और अपने पति की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रही हूं."
आशा होम एम्प्लॉयमेंट की सदस्य ललिता ने कहा, "हमारे गिरीश हलसगी सर ने कई सालों तक कड़ी मेहनत की है. अब उसका फल मिला है. मैं पिछले 8 सालों से उनके साथ चोको बनाने का काम कर रही हूं. इससे मुझ जैसी 10 औरतों को पैसे का भी फायदा हुआ है. उनमें से हर एक को हर महीने 10 हजार रुपये तक सैलरी मिलती है. हमारे बनाए चोको को देश-विदेश तक पहुँचते देखना बहुत खुशी की बात है."
