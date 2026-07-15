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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों के बीच चर्चा होने के बीच सुनवाई टाली

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई टाल दी. वह इसलिए क्योंकि अदालत को बताया गया कि हिंदू पक्ष अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा.

यह मामला जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच के सामने आया. बेंच एक हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक अलग मुकदमे में दूसरे हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था.

एक हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि वादी के बीच कुछ ऑफ-द-रिकॉर्ड बातचीत चल रही है, जिसके बाद बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 12 अगस्त तय की. शुरुआत में, बेंच ने कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन और विवाद में दूसरे हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वकील पीवी योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है.

जस्टिस कुमार ने कहा, "अगर पक्षों के बीच कुछ चल रहा है, तो हम मामले को टाल देंगे." योगेश्वरन ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि कोर्ट के आदेश में बातचीत के बारे में कुछ भी रिकॉर्ड करे, क्योंकि वादी के बीच बातचीत चल रही थी और वह ऑफ-रिकॉर्ड थी.